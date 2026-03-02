Sarà un momento davvero difficile quello che dovrà affrontare Yigit nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Il figlio di Ender verrà condotto via dalla sua abitazione da alcuni poliziotti, ma quando sua madre si recherà in commissariato scoprirà che questi erano solo degli impostori.

La vendetta di Sahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

La storyline prenderà il via nal momento in cui Sahika si renderà conto che Ender farà il doppio gioco. Forte delle prove che avrà in mano, e che dimostreranno che è stato suo figlio Yigit a picchiarla e gettarla tra le acque del Bosforo, la dark lady pretenderà che la cognata la aiuti a impossessarsi dell’azienda di Halit e Nadir, provocando una frattura tra Argun e Yildiz.

Per portare a termine il suo piano, Sahika pretenderà che Ender spinga Halit tra le braccia di Leyla, e lei – per evitare che suo figlio possa essere arrestato con l’accusa di omicidio – non potrà che sottostare alle sue richieste.

Forbidden fruit, anticipazioni turche: Ender fa il doppio gioco

Dopo aver accettato di aiutare Sahika, scopriremo che Ender non se la sentirà di rovinare il matrimonio tra Yildiz e Halit. La donna quindi deciderà di limitarsi a far credere alla dark lady che il suo piano stia andando avanti alla grande, un inganno che le costerà molto caro.

Quando Sahika scoprirà che Ender sta facendo il doppio gioco infatti, deciderà di dare un avvertimento a Celebi. A quel punto scatterà la sua vendetta: un paio di poliziotti si presenteranno a casa di Ender e porteranno via Yigit, accusandolo di tentato omicidio. La donna andrà nel panico e si affretterà a raggiungere il commissariato, dove però scoprirà che i poliziotti che si sono presentati a casa sua erano in realtà degli impostori.

Nel frattempo Sahika avrà provveduto a far rilasciare il nipote, che tornerà a casa sano e salvp- L’avvertimento dato alla cognata lascerà il segno?

Forbidden fruit, news: la reazione di Ender al ricatto di Sahika

Ormai conosciamo Ender abbastanza bene, tanto da sapere che la donna difficilmente si lascerà intimidire dalla cognata. E in effetti anche stavolta riuscirà a reagire. Come prima cosa informerà il figlio sui dettagli del ricatto posto in essere da Sahika, e subito dopo lo inviterà a non rivelarli a nessuno fino a quando non avranno trovato il modo per eliminarla.

E conoscendo Ender siamo abbastanza sicuri che ci riuscirà. Come? Per il momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli su questa storyline, che promette di tenerci con il fiato sospeso. Per scoprire insieme a noi altre news vi invitiamo a seguirci.