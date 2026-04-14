I colpi di scena sembra susseguirsi a un ritmo incalzante nel serial turco Forbidden fruit, e nelle prossime puntate i fans assisteranno a una mossa astuta di Şahika Ekinci, che porterà all’uscita di scena tragica per Nadir. Kılıç perderà la vita, proprio per mano della Ekinci. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Şahika resta sola

La storyline prenderà il via nel momento in cui Şahika – tornata in città su richiesta di Halit – si ritroverà senza più una casa in cui abitare. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni Forbidden fruit infatti, sapete già che Argun perderà tutto a seguito di un investimento sbagliato. L’imprenditore sarà costretto ad abbandonare la prestigiosa villa sul Bosforo, che gli verrà pignorata, e troverà alloggio con i figli a casa dell’autista Sitki.

Nel frattempo Ender Çelebi inviterà anche Şahika a lasciare al più presto la villa. La donna – rimasta sola – proverà a chiedere al fratello Kaya un lavoro come assistente nello studio legale. L’uomo però non avrà dimenticato ciò che lei avrà fatto alla moglie Ender e al figlio Yigit, e rifiuterà di darle una mano.

Şahika inizierà così a realizzare che il suo comportamento le avrà creato il vuoto tutt’attorno, ma prima di darsi per vinta avrà un’altra carta da giocare.

Şahika si rivolgerà a Nadir nelle prossime puntate Forbidden fruit

Dopo aver cercato in ogni modo di ottenere aiuto da Kaya – arrivando anche a manipolare per l’ennesima volta Yigit – Şahika si presenterà da Nadir.

La proposta che la donna farà a Kılıç – secondo lei – potrebbe aprirle nuove opportunità lavorative. La Ekinci gli proporrà infatti di aiutarlo nel suo piano per conquistare la Argun Holding. Contro ogni sua aspettativa però, Nadir le opporrà un netto rifiuto. L’uomo non riuscirà a dare fiducia a Şahika, dopo che lei si sarà resa protagonista di molti doppi giochi. Non solo la dark lady sarà costretta a incassare l’ennesimo rifiuto, ma anche un consiglio di Nadir, che le suggerirà di tornare in Svizzera, dove sicuramente nessuno sarà a conoscenza dei suoi intrighi e tradimenti.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Şahika medita vendetta (e uccide Nadir)

Apparentemente la Ekinci sembrerà propensa ad accettare il consiglio di Nadir, ma ben presto scopriremo che avrà in mente un’altra mossa, addirittura più crudete delle precedenti. Dopo essersi messa in contatto con un uomo della malavita per ottenere documenti falsi, Şahika chiederà a Nadir di incontrarlo un’ultima volta prima di partire per la Svizzera.

L’uomo non avrà alcun sospetto quando lei si presenterà a casa sua con una bottiglia di pregiato whisky, e brinderà con lei alla sua nuova vita. Ma nel momento in cui brinderanno, si renderà conto che la donna le avrà avvelenato il bicchiere!

Nadir Kılıç morirà nel giro di pochi minuti, e Şahika finirà quel brindisi da sola, con la consapevolezza di aver eliminato (stavolta per sempre) il suo peggior nemico. Con questo gesto la donna mostrerà (nel caso ce fosse ancora stato bisogno) il suo lato più cattivo. La Ekinci – che già in passato era stata accusata da Ender di aver assassinato il marito svizzero e il figliastro – avrà così compiuto un altro omicidio. Riuscirà a farla franca? Sicuramente avere con sè documenti falsi si rivelerà utilissimo, ma possiamo anticiparvi che le ultime battute di questa terza stagione della dizi turca promettono di regalarci ancora molti colpi di scena. Pronti a scoprire il finale Forbidden fruit 3 insieme a noi? Continuate a sguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della soap.