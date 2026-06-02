Sophia Wagner è una dark lady temibile, e questo lo sanno ormai bene i tantissimi fans della soap tedesca Tempesta d’Amore, così come sanno che Erik Klee è un uomo dalle mille risorse. Proprio lui sarà protagonista di un piano che rischierà di fare capitombolare la Wagner. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: il doppio gioco di Erik

Nel corso delle prossime puntate della soap tedesca assisteremo a una sorprendente mossa di Erik Klee, che improvvisamente deciderà di allearsi con Sophia nella “guerra” contro i Saalfeld. L’uomo – spinto dalle continue provocazioni di Christoph (che non perderà occasione per mortificare l’ex rivale in amore) – deciderà di accettare l’incarico proposto dalla dark lady.

Complice il suo recente passato di truffatore, Erik saprà dimostrarsi particolarmente abile nell’ingannare tutti, perfino una donna astura come Sophia.

Almeno apparentemente quindi, Erok inizierà a lavorare per Sophia, con il preciso incarico di passarle informazioni sulla famiglia Saalfeld. In realtà questa sua posizione lo metterà in condizione di accedere ad alcuni documenti della Wagner. Scopriremo così che Erik avrà accettato di allearsi con lei solo per dimostrare ai Saalfeld il suo valore, e dare finalmente scacco matto all’astutissima dark lady.

Erik trova i documenti compromettenti nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Con il libero accesso all’ufficio della Wagner, Erik non tarderà a rendersi conto che la cassetta di sicurezza è estremamente vulnerabile. Grazie alle sue abilità l’uomo riuscirà così ad aprirla e a fotografare il prezioso contenuto.

All’interno troverà infatti documenti compromettenti, che dimostreranno come Sophia – in passato – abbia corrotto Krüger e truffato i Saalfeld. Se questi ultimi dovessero impossessarsi di queste prove, non avrebbero alcuna difficoltà a dimostrare il raggiro e riprendersi il Fürstenhof.

Non vi saranno dubbi quindi, sul fatto che l’operazione portata avanti da Klee in solitaria potrebbe offrire ai Saalfeld un’occasione d’oro per vendicarsi di Sophia, ma Erik deciderà davvero di consegnare i documenti a Christoph? Al momento gli spoiler tedeschi non rivelano quali saranno le mosse di Klee, ma noi siamo pronti a scommettere che questa storyline saprò tenerci con il fiato sospeso a lungo.