Il desiderio di vendetta di Halit Argun nei confronti di Yildiz sarà al centro delle prossime trame del serial drammatico turco Forbidden fruit. L’uomo non prenderà affatto bene l’inganno della ex, ma per portare a termine i suoi piani dovrà fare i conti con il figlio Erim. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Trame turche Forbidden fruit: Halit scopre che Yildiz lo sta ingannando
L’inizio della quarta stagione Forbidden fruit sembra aver dato un po’ di respiro ad Halit Argun. L’imprenditore è infatti riuscito a rientrare in possesso del suo patrimonio e a trasferirsi in una villa ancor più grande eprestigiosa della precedente.
Con il passare del tempo poi, le cose sembreranno mettersi davvero nel migliore dei modi, visto che anche Yildiz Yilmaz accetterà di sposarlo (di nuovo). La donna si dirà disposta a ricostruire una famiglia con lui, e la sua decisione non potrà che rendere felice Halit, che nel frattempo si sarà accorto di amare ancora l’ex.
Tutto sembrerà quindi volgere al meglio, almeno fino a quando Argun non sentirà una conversazione tra la futura sposa ed Ender. Le due – messe di nuovo una contro l’altra dalla perfida Şahika – discuteranno animatamente, e nel corso del litigio la Celebi accuserà l’altra di sposare Halitsolo per interesse. Le ricorderà che – solo qualche giorno prima – aveva detto di essere innamorata di Kerim İncesu, il nuovo CEO della Holding.
La discussione sarà ascoltata da Halit e suo figlio Erim, che proprio in quel momento rientreranno nella villa.
Argun intende farla pagare a Yildiz: trame future Forbidden fruit
I fans della dizi turca lo sanno ormai fin troppo bene: non si può prendere in giro Halit Argun e sperare di rimanere impuniti!
Yildiz lo scoprirà presto a sue spese. L’uomo infatti fingerà di non aver sentito le parole di Ender, e inviterà suo figlio a fare altrettanto. In realtà si accorderà con il suo avvocato, al quale darà incarico di iniziare le pratiche per togliere il piccolo Halitcan alla madre e ottenerne la custodia esclusiva.
L’imprenditore intenderà agire nell’ombra, e per questo motivo continuerà a comportarsi con Yildiz nello stesso modo. Dovrà oerò fare i conti con il figlio Erim, che sembrerà incapace di nascondere il risentimento che proverà nei confronti della matrigna.
Halit allontana Erim nelle prossime puntate Forbidden fruit
Con il passare dei giorni Halit si renderà conto che Erim farà sempre più fatica a comportarsi normalmente con Yildiz, e questo potrebbe rovinare i suoi piani visto che intenderà cogliere la donna di sorpresa.
Il gesto che farà comprendere ad Argun che non potrà più aspettare arriverà nel corso della festa di compleanno a sorpresa per Kaya. Erim infatti, non sopporterà di vedere Yildiz chiaccherare serenamente con Kerim, e le darà uno spintone, facendole cadere un cocktail di mano.
Per impedire al figlio di rovinare i suoi piani, Argun deciderà a quel punto di allontanarlo per un po’, mandandolo a vivere a casa della madre Ender. Il ragazzo accetterà la decisione del genitore, anche perché quest’ultimo gli prometterà di andare a trovarlo spesso e di trascorrere molto tempo con lui ed Ender.