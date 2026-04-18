I fans del serial drmmatico turco Forbidden fruit lo sanno ormai bene: ogni episodio è un susseguirsi di colpi di scena. Ciò che accadrà nelle prossime puntate tuttavia, supererà anche la più fervida immaginazione: Halit riuscirà a rientrare in possesso di tutti i suoi beni, ma si guarderà bene dal comunicare la notizia. Continuerà invece a fingersi povero per vendicarsi di Şahika. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Halit recupera i suoi beni

Vi avevamo già anticipato che Halit Argun si ritroverà in poco tempo in rovina. A causa di investimenti fatti in uno Stato estero poi colpito da un golpe, l’imprenditore perderà tutti i suoi averi, e dovrà lasciare villa Argun che sarà pignorata.

Dopo essersi trasferito con i figli a casa dell’ex autista Sitki, l’uomo inizierà a darsi da fare per riuscire a lasciare quanto prima quell’alloggio, situato in uno dei quartieri più poveri della città, che i figli non gradiranno affatto.

Argun senior accetterà l’offerta di lavorare come contabile nel centro commerciale nel quale lo stesso Sitki lavorerà come salumiere. Ma proprio il primo giorno di lavoro avrà una sorpresa.

Halit torna a essere un uomo ricco: news Forbidden fruit

L’ex imprenditore si stupirà quando vedrà entrare nel supermercato l’avvocato Metin, ovvero la persona che – solo poco prima – aveva comunicato a Halit che i suoi beni erano tutti pignorati. Dopo un primo momento di sconcerto tuttavia, Argun si appresterà ad ascoltare il legale, e la notizia che lui avrà da comunicargli avrà davvero dell’incredibile.

Il golpe nello Stato estero sarà stato sventato, e tutti i soldi dell’uomo saranno stati scongelati.

Halit scoprirà così di essere tornato un uomo ricco, notizia che però – per il momento – preferirà non rendere pubblica.

La vendetta di Argun nelle prossime puntate Forbidden fruit

Perché Halit Argun deciderà di tenere per sé la notizia dello scongelamento dei suoi beni? Il motivo sarà legato al desiderio di vendicarsi di Şahika Ekinci, che nel frattempo sarà entrata in possesso della sua azienda grazie al matrimonio (a dire il vero piuttosto strano) con Nadir Kılıç.

Rimasta già vedova, la Ekinci proporrà a Halit di lavorare come suo assistente in azienda, e lui – fingendosi povero – accetterà la proposta. Cosa avrà in mente Argun senior? A chiederselo sarà in primis Ender, che non sarà affatto convinta nel vedere l’uomo così accondiscendente con Şahika. La donna sospetterà che il suo ex stia escogitando qualcosa, e per scoprire cosa nasconde chiederà a Caner di seguirlo. La verità sulla reale condizione finanziaria di Halit verrà alla luce, oppure l’uomo riuscirà a portare a termine i suoi piani di vendetta? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli, e per scoprire qualcosa di più su questa avvincente storyline dovremmo attendere ancora qualche giorno.