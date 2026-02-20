Colpo di scena clamoroso nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Negli episodi presto in onda su Canale 5 Şahika sarà costretta a fare i conti con l’ira di suo fratello Kaya. L’uomo – dopo aver scoperto i piani della ragazza – non esiterà ad affrontarla e tagliare i ponti con lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Forbidden fruit: Şahika costringe Ender a essere sua complice

Şahika dimostrerà di avere tutte le carte in regola per poter essere definita una vera dark lady, e nelle prossime puntate di Forbidden fruit porterà avanti un piano ingegnoso.

Determinata ad accaparrarsi la Argun Holding, la Ekinci elaborerà un piano per eliminare sia Halit che Nadir Kılıç. Ciò che cercherà di fare sarà innescare una crisi coniugale tra Halit e Yildiz, e per riuscire nel suo intento la donna non esiterà a coinvolgere anche Ender. Come? Ricattandola!

Şahika sarà infatti in possesso di una chiavetta usb che contiene il video dell’aggressione a Ender compiuta dal figlio Yigit. La Ekinci minaccerà di denunciare il suo stesso nipote, se Ender non accetterà di partecipare al suo piano.

Il doppio gioco di Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

La Çelebi avrà il compito di spingere Leyla tra le braccia di Halit, così da provocare una rottura definitiva tra l’uomo e Yildiz. Apparentemente Ender accetterà di sottostare al suo ricatto, ma in realtà la donna si accorderà con la stessa Yildiz.

Con l’aiuto di quest’ultima porterà così avanti un doppio gioco ai danni di Şahika.

La sorella di Kaya non tarderà ad accorgersi di quanto le due staranno tramando alle sue spalle, e a quel punto assolderà alcuni uomini per inscenare un finto arresto di Yildiz e terrorizzare Ender.

News Forbidden fruit: Kaya affronta la sorella

La storyline inizierà a prendere una brutta piega per Şahika nel momento in cui Yigit tornerà a casa sano e salvo, e si riappacificherà con i genitori. A quel punto Ender deciderà di raccontare a Kaya quello che la sorella avrà architettato.

L’avvocato apparirà perplesso e incapace di accettare il fatto che la consanguinea possa aver portato avanti un piano così diabolico, ma sarà anche determinato a scoprire la verità.

Fisserà così un appuntamento con il direttore della banca nella quale condividerà con la sorella minore una cassetta di sicurezza e chiederà di accedere al suo contenuto. Troverà così la famigerata chiavetta usb, prova del fatto che Ender gli avrà detto la verità.

Disgustato per il comportamento di Şahika, l’avvocato si recherà alla Argun Holding e la affronterà, invitandola a non cercarlo mai più e dimenticarsi di avere un fratello. La donna non digerirà affatto bene il fatto di esser stata allontanata dal fratello. Cosa farà a quel punto? Cercherà di riappacificarsi con lui oppure sfogherà la sua rabbia ancora una volta contro Ender e Yigit? Nelle prossime puntate della dizi turca non mancheranno certo altri colpi di scena!