Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dall’11 al 17 aprile assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Ender e Yildiz. Le due donne – un tempo acerrime nemiche – sono ora più unite che mai e pronte a elaborare un piano che possa screditare Sahika Ekinci agli occhi di Argun. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dall’11 al 17 aprile

Caner non riesce a fidarsi di Nadir, e confida i suoi sospetti a Emir. Nel frattempo Ender propone a Yildiz una mossa per riuscire a screditare Sahika agli occhi di Halit. La donna è convinta che potrebbero riuscire a organizzare un incontro segreto tra la Ekinci e Nadir, fotografarli mentre sono insieme e inviare gli scatti a Halit, così da far sorgere in lui mille duubbi e spingerlo a licenziarla dalla holding.

Yildiz ed Ender provano a mettere in pratica il loro escamotage, ma qualcosa va storto: Nadir non si presenta all’appuntamento!

Quando Sahika intuisce ciò che hanno cercato di fare le due donne, la situazione rischia di degenerare. Fortunatamente Yigit interviene riportando la calma.

Trame Forbidden fruit: la proposta di Nadir

Poco prima dell’appuntamento mancato, Nadir ha preso in disparte Yigit e gli ha fatto una proposta: iniziare a lavorare in un casinò, dove le sue abilità matematiche potrebbero rivelarsi davvero preziose.

Ma c’è un’altra alleanza che promette di essere decisamente più interessante, e che vede ancora una volta coinvolto Nadir. L’uomo finisce per allearsi con Kaya contro Argun. La situazione rischia di complicarsi quando Halit riesce a impossessarsi di una foto compromettente di Nadir. Credendo di avere la situazione sotto controllo, si prepara ad assaporare il successo.

Nadir però ha un asso nella manica, e ricatta Yildiz costringendola a rubare quella foto. Lei obbedisce, ma prima di consegnargliela salva una copia sul suo cellulare.

Quando Halit scopre il furto esce di casa furioso. Kaya chiede spiegazioni a Ender, che riferisce di essere stata accusata. La donna intuisce subito che dietro quel furto c’è lo zampino di Yildiz, ma Yilmaz nega ogni coinvolgimento.

Forbidden fruit, spoiler al 17 aprile

Intanto alla villa Zehra si sta prendendo cura del piccolo Halit Can. Senza avvisare nessuno, la ragazza decide di portarlo fuori. Al parco però, scambia inavvertitamente il passeggino del fratellino con quello di un’altra bambina. Per un momento la giovane entra nel panico. Fortunatamente però, tutto si risolve e torna a casa con il fratellino. Dopo averne parlato con Aysel, decide di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

Lila va in discoteca con degli amici e Yigit – dopo aver bevuto un po’ troppo – aggredisce Omer che l’ha accompagnata. La lite costringe Lila e Yigit a lasciare il locale, e la ragazza si offre di riaccompagnarlo a casa. I due finiscono per addormentarsi in macchina davanti all’abitazione di lui. Il mattino successivo, Halit scopre che la figlia non è rientrata e manda i suoi uomini a cercarla.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nadir cerca di attirare Yigit nel magico mondo dei casinò, e lo porta a visitare un locale dove si gioca d’azzardo mentendogli sulla proprietà. Il giovane fiuta l’inganno e ne parla con Ender. che a sua volta informa Sahika dell’esistenza di un casinò clandestino gestito da Nadir.

Il locale fa venire un’idea a Ender, che insieme a Caner realizza un invito per un falso evento benefico, facendolo poi recapitare a Yildiz. Yilmaz si presenta accompagnata da Zehra e – con sua grande sorpresa – si ritrova coinvolta in una retata della polizia. Yildiz e Zehra vengono arrestate e portate in centrale. Poco dopo Halit si presenta per riportarle a casa. Durante il tragitto Yildiz racconta di essere sicura che a incastrarla è stata Ender.

Non è la sola a sospettarlo: anche Nadir – poco dopo – incontra Yigit e gli lascia intendere di sapere qualcosa sulla retata della polizia al casinò. Il ragazzo è preoccupato e informa Ender, che decide di invitare Nadir a cena sperando di scoprire cosa sappia davvero. Durante la cena, Nadir riceve una telefonata ed Ender origliando scopre che l’interlocutore è una donna. Cosa nasconde il suo nuovo alleato? Ender è più che mai determinata a scoprirlo, e anche noi siamo curiosi di saperne qualcosa di più.