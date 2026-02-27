Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviao Ender. Caner e Yildiz, che cercano di incastrare Sahika. La donna però fiuta il loro piano e riesce a ribaltare la situazione a suo favore. a cosa accade? Scopriaolo insieme?

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit

Ender, Caner e Yildiz portano avanti un piano per incastrare Sahika. I tre sono convinti che la donna cercherà di manipolare il test del DNA del figlio di Yildiz, per cui dopo che quest’ultima ha finto di entrare in travaglio, Ender e Caner seguono Sahika in ospedale.

Qualcosa però va storto, perché la donna si accorge di esser pedinata e capovolge la situazione a suo favore. A quel punto Sahika racconta a Halit che loro, tutti insieme, cercavano di corrompere un tecnico di laboratorio.

A quel punto Halit si infuria con Yildiz, che riesce a placare la sua rabbia facendo leva sul suo desiderio di diventare padre.

Forbidden fruit news: la gelosia di Sibel

Kaya riaccompagna a casa Leyla, e il suo gesto suscita la gelosia di Sibel. Poco dopo – quando lui cerca al telefono la ragazza, è la stessa Siber a rispondere e gli dice che Leyla non c’è e che si è recata dal fidanzato.

Nel frattempo Zehra scopre che il suo libro è stato un successo e che – dopo che è stato esaurito – l’editore ha già dato ordine di ristamparlo.

Yildiz partorisce, ma l’evento si trasforma in uno choc: news Forbidden fruit

Per Yildiz arriva il moento di affrontare il parto “vero”. Sebbene in maternità tutto proceda come previsto, la donna si trova ben presto ad affrontare uno choc.

Il test di paternità rivela infatti che Halit non è il padre del bambino. Per lei inizia così un periodo difficilissimo, nel quale deve destreggiarsi tra la depressioni post partum e il desiderio di provare che il test del DNA è stato alterato. Ma Halit era presente al prelievo e sembra ipossibile che qualcuno sia riuscito a manoettere i risultati.

Anche Ender inizia a sospettare che Yildiz le abbia mentito, e prende le distanze da lei. Tuttavia intende indagare autonomamente incaricando la domestica Altin di investigare per suo conto. Neppure Yildiz è disposta a stare a guardare mentre la sua vita viene distrutta, e incarica Aysel di prelevare un campione biologico di Halit per far rifare il test. La donna viene sorpresa da Sahika mentre prende una spazzola per capelli. Contrariaente a quanto ci potremmo aspettare però, non si oppone. Perché? Semplicemente perché sa benissimo che un nuovo test non potrà dare risultati diversi dal primo, visto che è stata lei a sostituire il neonato con un altro bambino.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Lila litiga con suo padre quando l’uomo le proibisce di andare a una festa serale. Sahika interviene e suggerisce che potrebbe accompagnarla Yigit. Yildiz intanto non riesce a togliersi dalla testa che Sahika abbia alterato il test e fa ripetere l’esame in diversi laboratori, ma il risultato è sempre lo stesso.

Zehra propone a Halit di affidarsi ad Akin come agente letterario.

Ender invece fa affidamento su Altin per scoprire la verità su Sahika, ignara del fatto che la domestica si sia alleata con la rivale.