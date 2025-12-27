Sarà una settimana particolare quella che si prospetta per i fans di Forbidden fruit. La soap turca ripartirà, dopo la breve pausa natalizia, sabato 27 dicembre su Canale 5, pronta a regalarci molti colpi di scena. Vi ricordiamo che il serial si fermerà di nuovo giovedì 1° gennaio. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali.

Forbidden fruit, trame settimanali: tensioni tra Ender e Kaya

Il comportamento di Ender – che sembra nascondere un importante segreto – non fa che alimentare le tensioni tra lei e Kaya. La situazione precipita quando Erim riceve una sorpresa che coinvolge direttamente anche Kaya.

Quest’ultima lo porta a un concerto, di nascosto da Ender. Quando lei lo scopre si infuria, e proibisce a Kaya di rivedere il ragazzo, giurandole anche di vendicarsi del suo gesto. Kaya però non sembra affatto disposto a cedere: l’uomo è sicuro che Ender gli sta mentendo, e sospetta che Erim sia suo figlio.

Forbidden fruit news

Caner non riesce a nascondere il suo interesse per Zehra, ma i suoi sentimenti non sembrano ricambiati. Procede invece senza scosse (almeno in apparenza) la relazione tra Zeynep e Alihan.

La coppia deve fare i conti con l’insistenza di Asuman che – ignorando la volontà delle figlie – continua a chiedere una data fissata per le nozze. Zeynep, da parte sua, teme che Elif non approvi la loro lovestory e si confida con Alihan. Un gesto inaspettato della ragazza però, la fa ricredere.

Trame Forbidden fruit, primi spoiler 2026

Alihan conosce Kuzey. A presentarglielo è Lila. L’uomo – sempre protettivo nei confronti della nipote – si mostra però freddo e distaccato.

Yildiz è ormai entrata a far parte dell’alta società, e si sente perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo. Qualcuno però, potrebbe far vacillare le sue sicurezze. Nel corso di una cena con Sedef ed Eray, la donna si vanta di conoscere personalmente il famoso pittore Haluk Akakçe. A quel punto Eray le chiede di contattarlo e organizzare una cena.

Forbidden fruit, news al 2 gennaio

Asuman, Caner ed Emir non sono affatto convinti che Alihan abbia intenzioni serie con Zeynep. Le sue insistenze finiscono per mettere in crisi la giovane, che inizia a dubitare dei sentimenti dell’amato.

Intanto Kaya invita Ender a cena. Prendendo come pretesto la necessità di discutere del contratto con Neslihan, l’uomo organizza una serata romantica che spera possa riavvicinarli dopo la separazione. Ender però mantiene le distanze e avverte anche Orhan, rivelando al miglior amico di Kaya che continuando così rischia solo di soffrire.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz riesce a scoprire – grazie alla signora Tulin – il vecchio indirizzo di Ender e decide di indagare per scoprire qualcosa sul passato della donna. La sua ingenuità però, potrebbe finire per metterla nei guai, facendola finire nelle grinfie di alcuni truffatori.

La donna accompagna poi la sorella a casa di Alihan con una scusa: in realtà è d’accordo con lui, che ha organizzato in gran segreto il matrimonio. Quando arriva trova ad attenderla tutti gli invitati al ricevimento di nozze.