Forbidden fruit la nuova soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, sta entrando nel vivo. Dopo essere arrivata lo scorso 30 giugno su Canale 5, ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Cosa accadrà nella terza settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 14 al 18 luglio.

Forbidden fruit, trame al 18 luglio

Alihan invita Zeynep a casa sua. L’uomo spera di trascorrere una serata che potrebbe segnare una svolta importante nel loro rapporto. Dopo qualche iniziale incertezza, lei accetta.

Intanto la loro crescente intesa non passa inosservata agli occhi di Hakan, che non perde occasione per punzecchiare Alihan e insinuare che lei sia per l’uomo molto più di una semplice collega.

Nel corso della serata Alihan trova un modo per scoprire qualcosa di più su Zeynep. Proponendole un gioco per conoscersi meglio scopre che lei ha sempre desiderato visitare il Tunnel di Tito a Cevlik. A quel punto decide di fare un gesto inaspettato.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 18 luglio

Yildiz inizia a lavorare come cameriera personale di Halit, ma si scontra immediatamente con l’ostilità di Duygu. Quest’ultima è decisa a relegarla a mansioni secondarie, ma Yildiz non è disposta a farsi sopraffare ed escogita un piano: fa credere a Zerrin – l’ex moglie di Halit – che Duygu ed Ender stiano tramando alle sue spalle.

Ender intanto è intenta a escogitare un piano per recuperare i propri effetti personali dalla casa dell’ex marito. Aiutata da Aysel riesce a intrufolarsi di nascosto nell’abitazione, ma appena è all’interno cede allo sconforto: nella sua mente riaffiorano i ricordi del figlio Erim. Si tratta di un momento, dopo il quale la donna si rimette all’opera per portare a termine il suo piano: Ender non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo status sociale.

Ender litiga con Zehra nelle prossime puntate Forbidden fruit

Una festa di compleanno dovrebbe essere sempre occasione di gioia, ma quella a cui Ender partecipa con il fratello Caner rischia di diventare un inferno. Alla cerimonia la donna incontra Zehra, e tra loro scoppia un violento litigio.

Approfittando della confusione, Ender riesce a impossessarsi di un oggetto appartenuto a Zehra. Gli scontri per lei non sono finiti, visto che subito dopo si reca da Halit e reclama il suo diritto di vedere il figlio Erim. Anche in questa occasione si trova coinvolta in uno scontro verbale molto duro. Il suo arrivo interrompe il tentativo di seduzione di Yildiz ai danni dell’uomo. Non tutto però è perduto, e subito dopo Yildiz si accorda con Sengul per farlo ingelosire. Lui le presenta Serdar, figura chiave per il suo progetto.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Ender è decisa a vendicarsi di Yildiz, e incarica Caner di trovare il suo punto debole.

Lal cerca di contattare Alihan senza successo, e Hakan sospetta che il motivo del suo allontanamento sia la sua nuova fiamma Zeynep. I suoi sospetti vengono confermati quando – poco dopo – Lal decide di recarsi nell’ufficio di Alihan. Lui le rivela di avere un’altra donna e la invita a non interferire più nella sua vita. In seguito lui e Zeynep si recano insieme alla tenuta di campagna e trascorrono lì la notte.

Ender mette fine alla sua relazione con Sinan, e Zehra contatta l’uomo per offrirgli il proprio aiuto.