Nelle ultime ore è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial drammatico turco avrà una settima stagione. La conferma è arrivata da Birsen Altuntaş: i nuovi episodi debutteranno in anteprima su NOW TV.

Forbidden fruit 7, al via le riprese in Turchia

Mentre i fans turchi di Yasak Elma hanno già salutato i loro beniamini, gli spettatori italiani sono ancora affascinati dalle vicende del serial drammatico, che va in onda 7 giorni su 7 su Canale 5.

Nel nostro Paese Forbidden fruit è giunto alla terza stagione, mentre in Turchia la serie è terminata nel 2023, dopo che su Fox erano andate in onda tutte le sei stagioni. Ma le vicende di Yildiz e Zeynep non sono ancora disposte a scrivere la parola “fine”, e nelle ultime ore è arrivata la notizia che la serie tv turca avrà anche una settima stagione.

Dopo lo stop del 2023, Medyapim e la sceneggiatrice Melis Civelek tornano al lavoro. La conferma arriva da Birsen Altuntas.

La news ha scatenato la gioia dei tantissimi fans sia italiani che turchi. I nuovi episodi debutteranno in anteprima su NOW TV presubilmente già a fine 2026.

Forbidden fruit 7, una nuova stagione anche su Canale 5?

Al momento non possiamo affermare con certezza il settimo capitolo della dizi turca sarà reso disponibile anche sulla rete ammiraglia Mediaset, anche se appare abbastanza ovvio che il Biscione acquisterà i diritti anche dei nuovi episodi.

Come anticipato, gli spettatori di Canale 5 – nonostante una programmazione abbastanza ampia che vede il serial tenerci compagnia tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) in daytime e il giovedì in prima serata – stanno seguendo attualmente sul piccolo schermo la terza stagione.

Ciò significa che, prima di giungere a seguire le vicende del nuovo capitolo, dovranno attendere di vedere come si concluderanno le trame della stagione attualmente in corso, ma anche quelle sul quarto, quinto e sesto capitolo della serie.

La differenza temporale tra le puntate turche e quelle italiane di Forbidden fruit è di circa 6 anni, motivo per il quale mentre in Turchia (dove il serial si è già concluso nel 2023) attendono con impazienza per una visione immediata questa nuova uscita, in Italia il sequel dovrebbe andare a collocarsi nella programmazione Mediaset tra qualche anno.

I rumors comunque, sembrano indicare che Forbidden fruit 7 troverà un posto d’onore nella programmazione di NOW TV già a fine anno.

Nuova stagione Forbidden fruit: rivedremo il cast storico?

La notizia della ripartenza ha acceso nuovi interrogativi sulle trae e sul cast della settima stagione Forbidden fruit: Yildiz, Ender, Caner e Asuman saranno ancora protagonisti delle vicende della soap, oppure questo nuovo capitolo (che secondo alcune indiscrezioni si rinnoverà nelle trame) vedrà anche new entry pronte a prendere il posto dei personaggi storici?

Nei giorni scorsi un incontro tra Eda Ece (l’attrice che ha dato il volto a Yildiz Yilmaz) e il produttore Fatik Aksoy sembrebbero confermare un suo ritorno sul set. Oltre a lei ritroveremo, con molta probabilità, anche gli altri attori storici del serial, ovvero Şevval Sam nei panni di Ender Çelebi, Barış Aytaç in quelli di Caner Çelebi e Melisa Dogu nel ruolo di Asuman Yilmaz. Al loro fianco ci saranno anche new entry, che porteranno una ventata di novità alla trama.