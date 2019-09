Carlo Freccero commenta gli ascolti non proprio esaltanti dei primi programmi del Palinsesto 2019 2020 di Rai2. La rivoluzione targata Freccero sembra essere partita col piede sbagliato, considerando i bassi dati Auditel, ma il direttore di Rete non si scompone. Anzi dalle pagine del FattoQuotidiano.it precisa a gran voce: “la mia vera rete inizia adesso“.

Carlo Freccero sugli ascolti di Rai2: “Per i bilanci aspettiamo il 28 novembre”

“Il mio palinsesto non è ancora partito” esordisce così Carlo Freccero sugli ascolti non proprio promettenti dei primi mesi di programmazione dei palinsesti Rai2 2019 2020. Gli ascolti al momento non hanno premiato la “rivoluzione Freccero” compiuta solo in parte stando a quanto dichiarato dallo stesso direttore durante un’intervista rilasciata a FattoQuotidiano.it:

“Siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. Per i bilanci aspettiamo il 28 novembre, il giorno in cui finirà il mio mandato”.

Non solo, il direttore di Rai2 ha sottolineato come debbano ancora partire alcuni dei programmi più attesi della stagione. A cominciare dalla nuova stagione di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, la terza stagione di Rocco Schiavone e la nuova edizione de Il Collegio.

“Sta per partire Che Tempo Che Fa la domenica, sperimentiamo al giovedì Maledetti Amici Miei che sarà alto e divertente, ci sarà anche Paolo Conte. Il mercoledì arriverà la fiction italiana inedita, Il Collegio è amato dai più giovani e sarà una vera sorpresa. Ci abbiamo lavorato molto, ci spostiamo negli anni 80 e sarà un gioiello. Il lunedì abbiamo la leggerezza di Stasera Tutto è Possibile e Made in Sud. Arriviamo nella fascia più importante con proposte interessanti”.

Carlo Freccero su Fabio Fazio: “mi aspetto l’8% di share”

Fabio Fazio è sicuramente una delle novità più attese del palinsesto di Rai2. Il conduttore, infatti, con tutto il cast di Che tempo che fa approda la domenica in prima serata su Rai2 con un talk leggermente modificato e promette grandi sorprese per i telespettatori. Dopo le polemiche per i compensi e il “trasloco” da Rai1 a Rai2, Fazio è atteso da tutti e su di lui Freccero ha delle aspettative:

“Da Fazio mi aspetto l’8% di share. So bene che non c’è una abitudine del pubblico in quella fascia, Rai 2 fa solitamente il 5%, ottenere tre punti in più in un paio di mesi per noi sarebbe un successo”.

Parlando, invece, delle fiction, Freccero è felicissimo del ritorno in prima serata di Rocco Schiavone 3, il burbero vicequestore interpretato da Marco Giallini. Non mancano le difficoltà reali nel palinsesto di Rai2, in particolare nel daytime dove “Detto Fatto” di Bianca Guaccero sta registrando ascolti flop. Sicuramente non ha giovato al programma il continuo cambio orario: prima alle 14.00 poi alle 14.50 ed ora 14.30, una scelta legata soprattutto alla volontà dell’azienda di Viale Mazzini di non fare concorrenza a “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Carlo Freccero su Simona Ventura: “è bravissima e ce la farà anche questa volta”

Il direttore di Rai2 commenta poi anche la “prova” di Simona Ventura alla guida de “La domenica ventura”, il nuovo programma sportivo partito con ascolti intorno al 3% di share.

“Io mi aspettavo ancora peggio, per fare un bilancio aspettiamo due mesi. Il programma costa in totale 14 mila euro, bisogna fare le nozze con i fichi secchi. Simona è bravissima e ce la farà anche questa volta” ha detto Freccero che parlando proprio di Super Simo ha rivelato: ”

“Ci saranno nuovi progetti ma nel 2020, non posso ora anticipare cose di cui non ho ancora parlato con l’amministratore delegato Salini”.

Intanto il prossimo 28 novembre finisce il mandato da direttore di rete e Freccero non sembra minimamente intenzionato a replicare: ”

“Niente, finisce il mio mandato. Al mio successore lascio il palinsesto a cui ho lavorato e che potrete giudicare tra qualche mese”.