Fabio Fazio torna in tv con la nuova stagione di “Che tempo che fa“, il popolare talk che dopo l’addio a Raiuno approda nella prima serata di Raidue con importanti novità. A cominciare dalla formula del programma che sarà suddiviso in due parti. Scopriamo la data di inizio e tutte le novità.

Che tempo che fa 2019 si sdoppia e trasloca su Rai2

Fabio Fazio e tutta la squadra di “Che tempo che fa” è pronta al debutto. Da domenica 29 settembre, infatti, il popolare programma televisivo arriva su Rai2 con una nuova imperdibile stagione che si preannuncia ricca di novità.

Che tempo che farà dalle ore 20.00 su Rai2 col Mago Forest

A cominciare dal programma che sarà suddivisa in due parti: la prima dal titolo “Che tempo che farà” andrà in onda alle ore 20.00 è una sorta di “antipasto” di puntata con Fazio accompagnato dal Mago Forest. Questa prima parte del programma sarà in buona parte dedicata a gag e tormentoni del momento e non solo. Spazio anche alla promozione delle ultime produzioni musicali e letteraria oltre alla possibilità di discutere di eventi appena trascorsi.

Che tempo che fa: Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto

A partire dalle ore 21.05, invece, andrà in onda “Che tempo che fa“, lo show con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Resta invariato il format con Fazio chiamato ad intervistare personaggi di spicco del panorama italiano ed internazionale. Squadra vincente non si cambia, visto che il conduttore sarà accompagnato dalla bellissima e bravissima Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto, presenza fissa dal 2005.

L’irriverente e divertente Lucianina sarà come sempre protagonista di uno spazio tutto suo in cui commenterà con la sua verve ed ironia i casi più singolari della settimana.

Rispetto alla versione trasmessa fino allo scorso anno su Rai1 cambia poco, anche se con il trasloco su Rai2 Fazio dovrà dire addio al “Che fuori tempo che fa”, il talk show del lunedì in seconda serata che è stato cancellato.