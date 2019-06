Sembrerebbe fatta: Che tempo che fa lascia Rai 1 per approdare su Rai 2. L’annuncio in diretta arriva proprio da Fabio Fazio durante l’ultima puntata del talk show di successo: “La prossima stagione cambieremo canale“. Ecco tutte le indiscrezioni.

Che tempo che fa passa su Rai2, Fazio: “non cambierà nulla”

Fabio Fazio passa su Rai2 con il talk show “Che tempo che fa”. L’indiscrezione di alcune settimane fa sembra trovare conferme nelle parole del conduttore televisivo che, durante la puntata finale, ha chiaramente detto ai telespettatori “non cambierà nulla, andremo su un’altra rete e io continuerò a fare il mio mestiere”.

L’ultima stagione di Che tempo che fa non è stata affatto facile per il conduttore attaccato da Matteo Salvini e non solo per via dei suoi compensi. Nonostante tutto Fazio ha portato a casa un grandissimo successo vincendo quasi sempre la sfida degli ascolti della domenica sera.

Siamo giunti alla fine di stagione intensa, complicata ma molto vivace ci ha tenuto a precisazione Fazio durante la finale. Trentadue puntate insieme, una media di più di 3,8 milioni di spettatori, che è davvero enorme. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi” ha detto il conduttore, che si è poi lasciato scappare “Sembra che l’anno prossimo ci ritroveremo su Rai2“.

Fabio Fazio: “Che tempo che fa? Non so ancora dove…”

Le parole di Fazio sembrerebbero così confermare la notizia di un passaggio nelle rete di Carlo Freccero del programma condotto con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Il conduttore poi rivela: devo dire la verità ho avuto un invito serio da Rai YoYo, mi hanno veramente invitato e vi ringrazio per questo. Parlando del futuro di “Che tempo che fa” ha detto:

se sarà Rai2 si tratta di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata. L’importante è avere sempre la possibilità di crescere, di divertirsi, di inventare, l’importante è essere considerati una risorsa e non un problema. Il luogo non conta“.

A farle eco Luciana Littizzetto: “Uno, due e tre… le reti Rai così le abbiamo fatte tutte“.

Sul finale poi i saluti al pubblico: “ci rivedremo la domenica sera da fine settembre, non so ancora dove ma poi ti farò sapere dove citofonare…” ha ironizzato il conduttore. Non resta che attendere conferme ufficiali nei prossimi giorni per conoscere il destino di Che tempo che fa e di Fabio Fazio.