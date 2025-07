Teresanna Pugliese è stata senza dubbio una delle protagoniste de l’Isola dei Famosi 2025. L’ex volto di Uomini e Donne ha affrontato l’avventura nel reality di Canale 5 con grande energia e determinazione. Sempre coinvolta nelle dinamiche del gioco, non si è mai tirata indietro, non ha mai avuto timore di esprimere le proprie opinioni, anche a rischio di sembrare scomoda. Il suo temperamento deciso e autentico ha saputo conquistare il pubblico.

Isola dei Famosi 2025, intervista esclusiva a Teresanna Pugliese

Teresanna, cosa ti ha convinto a partecipare all’Isola dei Famosi?

Mi ha convinta l’esperienza in sé, è qualcosa di fuori dal comune, che ti mette a dura prova, non come l’avevo immaginato ma molto di più. Quando ho accettato me l’ero immaginata come un’esperienza forte, unica e sicuramente che ti rimane per tutta la vita ma poi quando l’ho vissuta è stata tutto molto di più. E poi è stata un’occasione che mi è stata data e come tale non potevo non accettarla come segno di riconoscenza. Sono stata selezionata tra tanti, non potevo non esserne grata.

Il momento più bello? E quello invece più difficile?

Il momento più bello è stato quando mio marito è arrivato sull’Isola. Ho provato una gioia bellissima. Anche i primi giorni ricordo di avere provato l’entusiasmo di una bambina, non vedevo l’ora di iniziare questo percorso. Il momento più difficile è stato quando ho iniziato a percepire che il mio corpo non mi ascoltava più o meglio ha iniziato ad avvertire la sofferenza. In quel momento ho riconosciuto di non essere la Teresanna di sempre, non avevo l’energia fisica e mentale ma anzi mi sentivo debole, senza forze, non ero più dinamica, ho avuto anche un problema intestinale serio. E poi ho sofferto la solitudine, in particolare di sera.

Immagino che sia stato difficile riabituarsi alla quotidianità.

Dopo l’esperienza dell’Isola sono tornata ad essere dinamica. Dopotutto la mia vita quotidiana è fatta di impegni lavorativi ma anche familiari. La mia giornata è interminabile e non mi bastano dodici ore per portare tutto a termine ma sono felice e non ho fatto difficoltà a rientrare a pieno ritmo. Nel weekend ho riabbracciato la mia famiglia, i miei amici, gli affetti più stretti con molta confusione, adrenalina e disorientamento. Nelle ultime ore ho iniziato a riorganizzare la mia routine, gli impegni di lavoro e quelli di una mamma e di una moglie.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti, una situazione che avresti evitato?

No, rifarei esattamente tutto ma questo è il motto della mia vita in generale. Sono stata completamente me stessa, nel bene e nel male. Non c’è qualcosa che mi rimprovero. Mi sarebbe piaciuto essere più leggera e spensierata, è mancata quella parte divertente, positiva. Purtroppo è stata in ombra perché non avevo la benzina che sono i miei affetti. Non mi sono rivista, non voglio rivedermi ma penso che è prevalsa più la parte disperata in alcuni momenti che quella leggera. Mi sono sentita più fragile.

Durante la finale sei stata eliminata al primo giro. Pensavi di vincere? Secondo te perché il pubblico non ti ha premiata?

Non mi aspettavo di arrivare in finale. D’altronde non si ha la percezione dell’esterno, di cosa pensa la gente ma hai solo la percezione di quello hai vissuto lì fino a quel momento. Sicuramente per me arrivare a quel momento era già inaspettato anche se comunque avevo superato tanti televoti e magari potevo pensare di poter vincere il programma. Ad un certo punto ho anche pensato a quali emozioni avrei provato in caso di vittoria. Non volevo illudermi, rimanerci male.

Quando sono arrivata alla finale ero in trepidazione e non ho avuto tempo di elaborare perché è avvenuto tutto a pochi minuti dall’inizio della puntata. Sia in studio che in presenza sull’Isola mi hanno riempito di affetto che non mi ha fatto pesare il fatto che il podio fosse sfumato. Mi è dispiaciuto sicuramente se le persone non mi hanno capita. Come ha detto Simona so di avere un carattere divisivo e sono consapevole del fatto che il pubblico si sia diviso a metà, alcuni hanno creduto in me e mi volevano alla vittoria mentre ad altri non sono piaciuta.

A trionfare è stata Cristina Plevani. Felice per la sua vittoria?

Sì, quando sono uscita io era l’unica che avrei visto sul podio. Si è meritata la vittoria.

Chi è il naufrago che si è rivelato più stratega? E invece quello più leale?

Penso che il naufrago più stratega e leale allo stesso tempo sia stato Mario Adinolfi. Non credo che se uno sia più strategico non possa essere anche più leale. Lui ha avuto la capacità di essere entrambe le cose.

Prima di partire per l’Isola sei stata presa di mira dagli haters che ti hanno accusata di aver abbandonato i tuoi figli. Quanto ti hanno ferito quelle critiche?

Non mi hanno ferita tantissimo, in primis perché non ho avuto modo di leggere i commenti negativi né prima il mio percorso né dopo. Non li ho letti nemmeno adesso. E poi perché era un’accusa che avevo messo in conto che ci sarebbe potuta essere già mesi prima. Sapevo che sarebbe successo e che sarebbe arrivato quel tipo di accusa. Ero già preparata ma come ho detto più volte una donna se diventa madre non deve essere condannata perché decide di fare un’esperienza lavorativa.

Una donna se madre ha il dovere di essere madre e il diritto di essere altro, non può essere condannata se fa altro perché è madre. E poi i miei figli non sono stati abbandonati per strada sotto un ponte o nelle mani di qualche estraneo bensì sono rimasti nella loro casa con il loro papà, con la loro nonna, con la loro zia e la mia famiglia che è numerosa. Siamo sei fratelli e lascio immaginare la rete di amore in cui li ho lasciati. Questo non esclude che abbiano sentito la mia mancanza ma a casa si respira quasi una pressione affettiva.

Mi sono assicurata che né soffrissero e né che gli mancasse qualcosa. Ero già certa di questo altrimenti non avrei accettato e non per moralismo ma perché sono madre e come tutte le madri non conosco l’idea di far soffrire un figlio. Viviamo ancora in uno schema sociale ancora incardinato su certi luoghi comuni perché se un padre si assenta per lavoro è un bravo papà, se la madre si assenta invece è una cattiva madre.

Sempre più spesso sembra una naturale conversione quella dei concorrenti dei reality al ruolo di opinionista in studio. Potrebbe essere il tuo caso? Ti piacerebbe?

Assolutamente sì. Devo lavorare di più sull’idea di poter dispiacere gli altri. Per quanti mi abbiano additata come una persona litigiosa, che ama discutere con tutti, in realtà credo che ad un’azione corrisponda una reazione e io non ho fatto altro che reagire a degli attacchi. Mi sono dovuta difendere. Quando si tratta di giudicare in modo feroce qualcuno non sono capace di farlo. Come opinionista dovrei fare un po’ di scuola, mi dovrei allenare.

La popolarità è arrivata grazie a Uomini e Donne. Che ricordi hai di quell’esperienza?

Ho sempre un bellissimo ricordo, è stata un percorso bello e formativo. Lì non avevamo i social, non avevamo la possibilità di avere conferme in base a quelle che erano le nostre aspettative. Facevamo quel percorso senza sapere quale fosse la percezione del pubblico. Oggi è diverso, amo più i tempi i cui non c’erano i social, c’era una attesa diversa e un impatto diverso. Rispetto alla Teresanna di prima, mi sento cresciuta, ho delle responsabilità diverse, sono diventata più saggia. Il mio carattere però è rimasto lo stesso.

E di Maria De Filippi?

Anche di lei conservo un bellissimo ricordo. Ha sempre creduto in me, mi ha capito, mi ha letta, ha compreso la mia chiave di comunicazione e questo non è poco.

Per il tuo futuro professionale, cosa sogni invece?

Ho tantissimi sogni nel cassetto, sia per l’aspetto lavorativo che per quello fuori dalle telecamere. Lavoro anche come imprenditrice, ho delle attività commerciali, ho un brand di abbigliamento, mi piace lavorare nel sociale e uno dei miei sogni è di poter lavorare con i bambini. Davanti alle telecamere mi piacerebbe lavorare come conduttrice. Un talk lo vedrei appropriato a me anche se mi farei affiancare.