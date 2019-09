Tutto pronto per il debutto de “La Domenica Ventura“, il nuovo programma condotto da Simona Ventura che, dopo la parentesi “The Voice”, torna ad occuparsi di calcio. Una sfida che siamo certi Super Simo saprà vincere ancora una volta a testa alta. Ecco le anticipazioni e la data di partenza del nuovo programma di Rai2.

La domenica ventura su Rai2: ecco quando

Al via da domenica 15 settembre 2019 alle ore 12.00 “La Domenica Ventura“, il nuovo programma di Rai2 dedicato allo sport e al calcio. Padrona di casa Simona Ventura che torna alla sua prima grande passione: il calcio. La conduttrice non sarà da sola, al suo fianco ci sarà Francesco Rocchi, giornalista e inviato di Raisport.

Il nuovo programma di Rai2 durerà circa 1 ora e si occuperà dei risultati delle partite di Serie A andate in onda alle 12.30. Tutti gli appassionati di sport e di calcio potranno, da un lato ascoltare i commenti dei giornalisti ed ospiti, ma anche partecipare in prima persona. Alcuni inviati del programma, infatti, si recheranno nelle case dei giocatori e in giro per l’Italia per ascoltare i commenti a caldo di chi il calcio lo segue con passione ed entusiasmo.

In studio a commentare i primi risultati della Serie A diversi ospiti e protagonisti dello sport di ieri e di oggi. Previste anche delle interviste esclusive a grandi campioni dello sport pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima. Spazio anche allo sport femminile dopo i grandissimi risultati delle Azzurre.

Simona Ventura: “spero Stefano Bettarini possa esserci con me”

Simona Ventura, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato con grande entusiasmo questa sua nuova avventura televisiva che si preannuncia davvero speciale, a cominciare dal nome.

“Si la domenica ventura che non è la domenica prossima, ed è una cosa molto, molto bella, solo il maestro Maurizio Costanzo ce l’ha” ha detto la Ventura che si è lasciata scappare anche alcune indiscrezioni sul nuovo programma:

“Questo è un programma seriale, tutte le domeniche, per 35 domeniche, da mezzogiorno all’una. Torno nelle case degli italiani per un’ora d’intrattenimento dedicata non solo ai tifosi, ma a un pubblico eterogeneo. E vado in onda al posto di Michele Guardì, che ritengo un maestro. Anche questa è una responsabilità che sento molto“.

Ancora non è confermata la presenza dell’ex marito Stefano Bettarini come opinionista, anche se la Ventura spera possa esserci: ”

“ne stiamo parlando. Intanto potrò contare sul team di Rai Sport e sul direttore Auro Bulbarelli. La trasmissione nasce da un connubio fra Raidue e Raisport, ma ammetto che mi piacerebbe molto avere Stefano, lui mi ha sempre portato fortuna“.