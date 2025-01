Flavia Vento ritorna in tv. La showgirl farà parte della nuova edizione di Avanti un Altro con un ruolo creato ad hoc per lei. Scopriamo insieme quando inizia il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e cosa farà.

Avanti un Altro 2025, nel cast c’è anche Flavia Vento

La quattordicesima edizione di Avanti un Altro sta per iniziare e si preannuncia ricca di novità. La prima puntata del quiz show è infatti prevista per lunedì 20 gennaio 2025 alle 18.45 su Canale 5.

In Avanti un Altro ci saranno (come recita il promo in onda in questi giorni) i migliori concorrenti, i migliori personaggi e i migliori conduttori (Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono confermatissimi) che hanno popolato il salottino e il minimondo nel corso delle edizioni. La new entry è rappresentata da Flavia Vento che, come svelato in anteprima da ‘Tv, sorrisi e canzoni’, avrà un ruolo creato per lei.

La showgirl sarà infatti ‘Vento del Mistero‘ e porrà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, ai fenomeni soprannaturali, ai campi magnetici, agli ufo e agli alieni. Tutte tematiche care a Flavia Vento. Gli autori del programma, infatti, sono convinti che “con la sua genuinità e il suo spirito ironico, Flavia riuscirà a conquistare il cuore di tutti“.

Non è la prima volta che la showgirl partecipa ad Avanti un Altro. Nel 2022 era stata infatti concorrente in una puntata speciale del quiz e aveva scelto Fitness per una domanda.

Chi è la showgirl

Flavia Vento è nata a Roma nel 1977. Inizia la sua carriera negli anni ’90 e partecipa a programmi come ‘Stracult’, ‘Il lotto alle otto’ e ‘Libero’ dove ricopre il ruolo di valletta sotto il tavolo. Inoltre ha partecipato, anche se per pochi giorni, ad alcuni reality come La Fattoria, L’Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione e il Grande Fratello VIP.