Fiorello è tornato. Dopo settimane di voci, smentite, spoiler e fake news rimbalzate tra social, radio e tv, lo showman siciliano ha fatto il suo ritorno in diretta con un nuovo programma tutto da scoprire. Il debutto è avvenuto oggi, dalle 13:45 alle 14:30 su Rai Radio2, con il titolo che già dice tutto: “Radio2 Radio Show. La pennicanza”.

Fiorello torna su Radio2 con un programma che sfida ogni schema

Accanto a Fiorello, come nella più collaudata delle chimiche, c’è Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore e volto molto amato dal pubblico. Insieme formano una coppia esplosiva, pronta a lanciarsi in uno spettacolo improvvisato, dichiaratamente senza copione e senza format. Come ha detto lo stesso Fiorello:

“Non abbiamo un’idea, siamo qui a fare… nulla, non lo so!”, inaugurando lo show con il suo classico spirito ironico e surreale.

Lo show si basa sull’improvvisazione pura, dove regna il caos creativo e tutto può succedere. Fiorello prende di mira anche il mondo della televisione con sarcasmo:

“Che facciamo, un programma con i personaggi? Ci sono 26 Cannavacciuoli in giro per la tv, gli Achilli Lauri, le Ferragni… Non c’è nessuno libero!”.

Satira, politica e telefonate improbabili: la telefonata ad Amadeus

Non poteva mancare il commento ironico alla politica e all’amico Amadeus. Nel corso della puntata, una finta telefonata della “fake?” Giorgia Meloni lo accoglie così:

“Ciao Rosà, so Giorgia! Ti ho trovato un posticino lì a Radio2… lo so, ti devi accontentare. Mi raccomando, unica cosa non nominare mai quello lì con il naso lungo…”

Fiorello, naturalmente, svela il nome proibito con una risata: “Avete capito, non bisogna nominare Amadeus!”

L’ironia non si ferma qui. Arriva anche una stoccata all’agenda tv del mercoledì, sempre a proposito dell’amico Amadeus:

“Sappi che mercoledì su Canale 5, quando andrai in onda tu, torna Mina in televisione e sulla Rai danno la partita di tennis tra Sinner e Papa Leone! Hai poche speranze”.

L’intelligenza artificiale e la sigla… di Jovanotti

Ogni programma che si rispetti ha bisogno di una sigla. E Fiorello svela: “L’ho fatta fare all’Intelligenza Artificiale!”

Ma il telefono squilla: è Jovanotti, che protesta in diretta.

“Io sarei il siglista, mi licenzi così? Dammi un minuto e te la faccio.”

E così, in pieno stile Fiore, la sigla arriva lo stesso, ma a ritmo di improvvisazione e amicizia.

Le notizie del giorno? Si commentano cantando

Durante la puntata, Fiorello commenta anche le notizie del giorno, come il caso della presunta esclusione di Michelle Hunziker dall’Eurovision.

“Ha un’età biologica molto inferiore a quella che ha – commenta Fiorello – e la Rai, antica come un papiro egiziano, ha visto che cantava dopo mezzanotte e ha detto: ‘Oddio, è minorenne!’ e l’ha tagliata.”

Per rimediare, la chiama in diretta e insieme cantano ‘Volare’.

Una polemica sportiva per chiudere in bellezza

Il gran finale è dedicato allo sport, ma con la solita verve:

“Ieri c’era la finale degli Internazionali, avevo il biglietto ma mi hanno cacciato dalla Tribuna! Ho chiamato Malagò e mi ha detto: ‘Li ho dovuti dare a Renzi, ordine dall’alto’.

Quando e dove seguire “La pennicanza”

“Radio2 Radio Show. La pennicanza” andrà in onda ogni giorno su Rai Radio2, dalle 13:45 alle 14:30. Ma non finisce qui: ogni mattina, dalle 7:00 alle 7:30, verrà trasmessa una versione ridotta con “Il meglio di”, intitolata “La sveglianza”. Le puntate saranno disponibili anche on-demand su RaiPlay, mentre i profili social di @rairadio2 documenteranno il dietro le quinte.

Fiorello è tornato. Ma non come ce lo aspettavamo

Come sempre, Fiorello sorprende. “La pennicanza” non ha un format, né una struttura tradizionale. È improvvisazione pura, voce, ritmo, improvvisi cambi di registro. È lo stile unico di un artista che riesce a trasformare il nulla in spettacolo.

Come dice lo stesso Fiore:

“Radio2 Radio Show. La pennicanza” è un programma che non ha format, l’idea di non avere un’idea. È Fiorello