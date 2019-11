Venezia, Fiorello contro il Mose a Viva Rai Play: “miliardi buttati per una cosa inutile”. E così che inizia Fiorello la puntata di esordio in streaming sulla piattaforma Rai della versione extended di ‘Viva Rai Play’.

Fiorello a Viva RaiPlay critica il Mose

Anche se è un programma di intrattenimento, Fiorello ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà alla città di Venezia che in questi giorni vive dei momenti di difficoltà e drammaticità a causa dell’acqua alta.

Ricordiamo che in questi giorni il tempo avverso su gran parte d’Italia a creato parecchi disagi da nord a sud. Le piogge continue hanno letteralmente travolto alcune città. Matera, ad esempio, patrimonio dell’Unesco ha vissuto momenti critici. Idem per Venezia, la città lagunare è stata sommersa da quasi un metro e mezzo d’acqua creando ovviamente disagio e preoccupazione.

Molte le case evacuate e le attività commerciali sommerse e andate distrutte. Per porre rimedio al fenomeno dell’acqua alta a Venezia, anni fa si era pensato di costruire delle paratie che convogliassero l’acqua del mare Adriatico da un’altra parte o perlomeno bloccassero l’ingresso su Venezia. In verità, quest’opera è stata iniziata, spendendo circa circa sette miliardi di euro ma ancora, risulta inefficace e non funzionante. C’è da chiedersi: perché?

Il M.O.S.E. che cos’è e a cosa serve

Il MO.S.E. (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un progetto o opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica (o anche geoingegneria), tuttora in fase di realizzazione, finalizzato alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, attraverso la costruzione di schiere di paratoie mobili a scomparsa poste alle cosiddette bocche di porto (i varchi che collegano la laguna con il mare aperto attraverso i quali si attua il flusso e riflusso della marea) di Lido, di Malamocco e di Chioggia, in grado di isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Insieme ad altri interventi come il rinforzo dei litorali, il rialzo di rive e pavimentazioni e la riqualificazione della laguna, garantirà, presumibilmente, la difesa di Venezia e della laguna da tutte le acque alte, compresi gli eventi estremi: è stato progettato per proteggere Venezia e la laguna da maree fino a 3 metri e attualmente la sua entrata in funzione è prevista per maree superiori a 110 cm.

Fiorello a gamba tesa sul MOSE a Viva RaiPlay

Fiorello critica il Mose a Viva RaiPlay e lo fa senza mezzi termini:

“Permettetemi di dire Viva Venezia. Venezia sta passando delle giornate veramente brutte. Mi viene da pensare a quei 7 miliardi buttati per una cosa che non serve a una cippa, non serve a niente. E che sta lì ad arrugginire”, ha detto lo showman siciliano.

Fiorello con questo programma solo digitale, ha voluto intraprendere l’ennesima sfida della sua carriera, vincendola, visti gli ascolti record.

Pur tuttavia, non dimentica le priorità della vita e le tragedie che ci colpiscono da vicino.

Se vi va di rivedere la puntata di Viva Rai Play (cliccate qui)