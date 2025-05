Un’altra puntata, un altro spettacolo. Anche oggi a La Pennicanza, il grande Fiorello è tornato a brillare (accompagnato dal fedele Biggio) e, come sempre, non sono mancate le frecciatine. Prima a Caterina Balivo, poi – stavolta in modo più bonario – a Stefano De Martino, sempre più protagonista su Affari Tuoi. E infine, la chicca: una telefonata in diretta all’amico Amadeus, con tanto di scherzoso annuncio del suo ritorno (ovviamente fittizio) in Viale Mazzini. Ecco tutti i dettagli.

Fiorello apre la puntata de’ “La Pennicanza” ricordando Mike Bongiorno

In apertura, un omaggio al grande Mike Bongiorno nel giorno in cui lo storico presentatore avrebbe compiuto 101 anni: Fiorello lo imita rievocando il programma “Genius – Il campionato dei piccoli geni”. Poi si cambia tono: “Mi imbatto nel video virale di Macron… schiaffeggiato dal marito. Scusate, volevo dire dalla moglie: Brigitte. Guardatelo, è incredibile. Si vede solo la mano di Brigitte: ha le nocche che sembrano cinque nocciole. Macron ha detto ‘stavamo scherzando’… ma si è vista la cinquina!”.

Fiorello chiama Amadeus a “La Pennicanza” su Rai Radio2

Nel consueto clima “caotico” de La Pennicanza, Fiorello si è divertito a punzecchiare qualche collega. La prima a finire nel mirino, seppur brevemente, è stata Caterina Balivo, evocata tra applausi e risate contagiose. “Quando parte il momento Balivo io abbasso (il volume, ndr)”, ha scherzato Fiorello, dando subito il tono della puntata. E non era che l’inizio.

Proseguendo con la sua ironia, Fiorello ha commentato: “Ieri sera, purtroppo, c’è stata la débâcle De Martino ad Affari tuoi, ha fatto solo il 32%”.

Il colpo di scena è arrivato con la chiamata in diretta ad Amadeus. “Sono in camerino”, ha risposto l’ex volto Rai con un tocco di auto-ironia. “Il mio camerino da 3 per cento (di share, ndr)… però è il 3 per cento più ricco che ci sia!”. Fiorello, a quel punto, ha mostrato in video il volto dell’amico e ha annunciato teatralmente: “Guardate, in questo momento, Amadeus è tornato in Rai, sul canale 202! Signori, il grande ritorno di Amadeus!”.

Amadeus, a sua volta, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata alla Rai: “Ciao a tutti gli amici della Rai. La cosa incredibile è che posso promuovere in Rai la puntata di mercoledì di Like a Star, sul Nove ovviamente… mi piace questo gemellaggio!”.

Fiorello, ridendo: “Ama, sei troppo forte. Voglio vedere che succede ora… sei tornato in Rai per mezzo minuto, ti dobbiamo mandare qualcosa?”. “No no, basta l’affetto vostro”, ha risposto Amadeus. E il sipario si è chiuso.