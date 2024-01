Amadeus ha messo gli occhi sul tennista Jannik Sinner per il Festival di Sanremo 2024? La rivelazone di Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Rai2 apre a questa possibilità.

Fiorello, la rivelazione su Sinner a Sanremo 2024

Jannik Sinner, il tennista italiano vincitore degli Australian Open 2024, sarà tra gli ospiti della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo? A lanciare l’indiscrezione è stato Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Rai2. A pochi giorni dalla puntata di debutto della kermesse canora italiana presentata da Amadeus, lo showman siciliano è tornato ad occuparsi della rassegna musicale più attesa ed amata dagli italiani facendo una rivelazione.

Sono trascorsi pochi giorni dal trionfo di Jannik Sinner, primo italiano a trionfare agli Australian Open 2024, e il nome del tennista viene associato al Festival di Sanremo 2024. “Ha invitato Sinner dicendo ‘non devi cantare né ballare‘. Ma perché non lo dici a me?“, ha ironizzato lo showman siciliano. Poco dopo ha poi aggiunto: “Jannik, tu non puoi capire. Ti ha puntato! Belzebù ti ha puntato e non ti mollerà. Te lo troverai ovunque!”. Infine l’ironia inconfondibile di Fiore: “Scommetto che vedrai ad un certo punto uno dei corazzieri che si leverà il cappellone e urlerà ‘Sinner, vieni a Sanremo!’. Sarai lì in Val Pusteria e ti ritroverai Amadeus nella tua baita… sarà ovunque! Io so cosa si prova, ormai sono cinque anni”.

Fiorello, videochiamata con Giorgia a Viva Rai2

Ad una settimana esatta dall’inizio di Sanremo 2024, anche Viva Rai2 di Fiorello è interamente dedicata alla kermesse canora italiana. Lo showman siciliano, infatti, durante la puntata ha videochiamato Giorgia, una delle co-conduttrici della 74esima edizione. La cantante di “E poi” non ha nascosto l’emozione: “sono molto in ansia, sono emozionata e sono agitata“.

Non solo, durante l’ultima puntata di VivaRai2, Fiore si è occupato anche del caso di Ilaria Salis, l’attivista da un anno in carcere in Ungheria. “E’ stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin… ma non si toccano i naziskin! Tra l’altro neanche l’hanno denunciata, si vergognavano a dire ‘siamo stati menati da un’attivista italiana’. Tajani, muovetevi perché la vogliamo a casa. E’ in carcere da un anno e non ha fatto niente“. Poco dopo Fiore ironizza dando la notizia: “questa ve la devo dare con calma, perché mi ha scosso. Bonetti e Rosato passano ad Azione, partito di Calenda. Quindi Azione sono Bonetti, Rosato e Calenda e siamo a tre. Poi chi c’è: la Carfagna… ragazzi, siete quattro, il Burraco è salvo!“.