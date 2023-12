Appuntamento da non perdere con i film della Disney che anche quest’anno andranno in onda sulla Rai. Durante le feste sarà possibile vedere alcuni classici che hanno fatto la storia della multinazionale statunitense che nel 2023 ha compiuto 100 anni. Vediamo insieme cosa andrà in onda e dove.

Arrivano i film di Natale della Disney sui canali Rai

Come ogni anno, i canali Rai trasmetteranno alcuni classici della Disney sia nella versione originale che nei remake distribuiti nelle sale cinematografiche. Un’occasione per trascorrere le feste in famiglia, tutti seduti sul divano, e sognare per qualche ora. Si parte la notte di Natale, quella del 25 dicembre 2023, dove andrà in onda su Rai 2 in prima serata ‘Crudelia‘. Il film, uscito nel 2021, vede come protagonista la vincitrice del premio Oscar, Emma Stone, che veste i panni di Estella, che solo in seguito diventerà Crudelia De Mon.

A Santo Stefano, il 26 dicembre, invece in prima serata su Rai 1 andrà in onda ‘La Sirenetta‘. In attesa di poter vedere in tv il live action del cartone, sull’emittente pubblica verrà trasmesso il classico che racconta la storia di Ariel. Il 27 dicembre, su Rai1, è la volta del live action di ‘Dumbo’ realizzato dal regista Tim Burton. La pellicola, uscita nelle sale nel 2019, vede la cantante Elisa interpretare “Bimbo mio” (“Baby mine”), canzone portante della colonna sonora di Dumbo.

Il giorno seguente, il 28 dicembre su Rai1, verrà trasmesso ‘Il ritorno di Mary Poppins’ con l’attrice Emily Blunt nel ruolo della tata dai poteri magici. Il film, uscito nel 2018, è stato diretto da Rob Marshall. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, sarà la volta de ‘La Carica dei 101’ che andrà in onda nella versione classica del cartone su Rai2. Qui ritroveremo la cattiva Crudelia De Mon che ha inaugurato il ciclo di film Disney.

Gli appuntamenti da non perdere

Questo l’elenco dei Film e cartoni Disney che andranno in onda sulla Rai durante le feste di Natale 2023.