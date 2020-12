Cosa dovremo aspettarci fra le fiction Rai del 2021? I titoli sono davvero tanti. Di sicuro il nuovo anno inizierà sotto una buona stella, quella di Suor Angela, e proseguirà nel migliore dei modi fra graditi ritorni, come quello di Che Dio ci aiuti 6, e tanti primi incontri. Ebbene sì vi sono già nel piatto un sacco di nuovi titoli con interpreti molto amati che si apprestano a tener compagnia ai telespettatori nelle prime serate del nuovo anno. Ecco qualche anticipazione in merito.

Fiction Rai 2021: cosa vedremo a gennaio?

Fan delle fiction Rai sedetevi ed iniziate a prendere appunti perché gennaio partirà con il botto. Finite le feste di Natale, subito dopo l’Epifania, giusto per non rimpiangere i giorni di festa passati sul divano a guardare film e serie tv, ritorneranno sia Suor Angela che Suor Costanza e le loro ragazze. Il convento più pazzo del piccolo schermo riaprirà i battenti con nuove avventure e vicissitudini. In Che Dio ci aiuti 6 vedremo Suor Angela (Elena Sofia Ricci) alle prese con il suo passato, Azzurra (Francesca Chillemi), invece, nei panni da novizia e Monica (Diana Del Bufalo) divisa fra carriera e vita privata. L’appuntamento è fissato per il 7 gennaio 2021.

Il 17 gennaio 2021, invece, prenderà il via Mina Settembre, nuova fiction con la bravissima Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Attesa già per l’autunno 2020, la sua messa in onda è slittata leggermente in avanti. Ora, però, anzi, finalmente, l’attesa è quasi finita.

Il 25 gennaio 2021 sarà la volta del ritorno in tv di Lino Guanciale. Dopo averlo visto ne L’Allieva 3, al fianco di Alessandra Mastronardi, giusto lo scorso autunno, lo ritroveremo nei panni de Il Commissario Ricciardi in una Napoli degli anni Trenta, in pieno regime Fascista.

Le fiction del prossimo futuro: cosa ci attende?

Altri titoli? Cosa ci attende dopo gennaio 2021? Ebbene sarà un anno scoppiettante. Ci sono tanti titoli in cantiere e tante nuove serie tv chiuse nel cassetto che non aspettano altro che di poter essere mostrate al pubblico televisivo.

I fan de La compagnia del cigno potranno dormire sonni tranquilli. Presto arriverà la seconda stagione della fiction con Alessio Boni. Altro gradito ritorno sarà quello di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone, per la quarta stagione dell’amatissima fiction in onda su Rai 2.

Poi? Non sappiamo ancora le date ma approderanno sul piccolo schermo fiction come: Lolita Lobosco con Luisa Ranieri; La fuggitiva, con Vittoria Puccini e Cuori, con Daniele Pecci e Pilar Fogliati, quest’ultima l’abbiamo già vista in Un Passo dal Cielo.

C’è grande attesa anche per la nuova stagione di Un Passo dal Cielo con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e molti altri protagonisti. In questi ultimi mesi gli attori hanno lavorato duramente sul set per confezionare i nuovi episodi.

Per finire si attende Greta, quando l’amore diventa odio, con Greta Scarano ed il kolossal Leonardo, sulla vita di Da Vinci.