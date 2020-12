Pronti per una buona notizia? Il 2021 partirà alla grande grazie all’arrivo di Che Dio ci aiuti 6. Quando sarà trasmessa in tv su Rai 1 l’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela? Possiamo annunciarvi la data di messa in onda e la sua durata, ma anche altre news in merito all’amatissima serie tv girata nel convento più pazzo del piccolo schermo. Insomma ecco tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto per tutti i telespettatori, ma soprattutto per tutti i fan.

Che Dio ci aiuti 6 quando in onda: le date

Pronti? Allora subito dopo l’Epifania – che tutte le feste si porta via- Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda in tv, anzi, in prima serata su Rai 1. La data esatta? Salvo cambiamenti dell’ultima ora la fiction prenderà il via il prossimo 7 gennaio 2021 e durerà almeno fino al 16 febbraio 2021. Ecco perché il nuovo anno inizierà nel migliore dei modi. Le nuove puntate della serie tv con Elena Sofia Ricci sono infatti molto attesa.

I fan hanno seguito su Instagram, saltando dalle Stories dei vari attori protagonisti, tutto l’andamento della riprese. Negli ultimi mesi, pur rispettando tutte le regole imposte dai vari DPCM per il contenimento del Covid-19, sul set si è lavorato, infatti, molto duramente, giorno e notte, per accontentare le centinaia e centinaia di telespettatori che hanno richiesto a gran voce il ritorno in prima serata della fiction targata Lux Vide.

La lavorazione pare, però, ancora in corso. Diana Del Bufalo, a tutt’oggi, insieme a Francesca Chillemi, sta mostrando ancora fasi salienti della lavorazione. Fra una ripresa e l’altra, nonostante tutti mettano anima e corpo nella fiction, non mancano anche momenti divertenti, scherzi e svaghi.

Quali anticipazioni ci sono? Cosa succederà in Che Dio ci aiuti 6?

Anticipazioni Che Dio ci aiuti: trama e cast della sesta stagione

Come vi avevamo già annunciato Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, sarà sempre al centro della narrazione. Dopo la crisi avuta in Che Dio ci aiuti 5, la suora si preparerà a fare il salto di qualità, ma prima dovrà combattere con il suo passato. Come? L’arrivo di Erasmo porterà nuovo scompiglio in convento.

Che ne sarà di Azzurra? Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi vivrà una seconda vita. Abbandonati i panni della ricca figlia di papà appassionata solo di shopping, anche se nelle ultime stagioni il personaggio aveva avuto una grande evoluzione ed Azzurra aveva mostrato i suoi valori e il suo lato materno, la giovane diventerà novizia. Ebbene sì. Azzurra si farà suora, o quasi. Su Instagram è sempre apparsa, giusto per confermare le voci sulla parte di trama che la riguardava, vestita da ‘aspirante suora’. A lei sono stati fatti indossare, giusto per capirci, gli abiti che anno scorso vestiva Ginevra.

Che fine faranno Nico e Ginevra? I due attori, ovvero, Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu saranno anche loro in Che Dio ci aiuti 6. Ad oggi non sappiamo però come proseguirà la loro storia d’amore visto oltretutto il ritorno di Monica. Ebbene sì. Ormai è cosa nota. Dopo Che Dio ci aiuti 4, Diana Del Bufalo sarà di nuovo al fianco di Elena Sofia Ricci. Sarà proprio Monica ad aiutare Suor Angela a fare i conti con il suo passato.

Nonostante Monica, però, Nico e Ginevra molto probabilmente si sposeranno. Incrociamo le dita affinché tutto accada con serenità. ma conoscendo gli sceneggiatori i due forse dovranno affrontare mille nuove peripezie.

Suor Costanza? Valeria Fabrizi ci sarà. Niente zac per lei |

Cast e new entry: quali saranno gli altri attori?

I fan della fiction Rai dovranno dare il benvenuto a Pierpaolo Spollon, già visto in Doc – nelle tue mani e L’allieva. Chi interpreterà il bravissimo attore? Ebbene a lui spetterà essere uno psichiatra infantile. A quanto pare si innamorerà di Monica, ovvero Diana Del Bufalo.

Altre new entry? Nelle Stories di Francesca Chillemi, ovvero Azzurra, ha fatto la sua comparsa, una sola volta, anche Giorgio Marchesi, già visto ne L’Allieva 3 e in tante altre fiction Rai. Ultima news? Pare che perfino Raffaele Esposito, il cattivo di Doc, sarà nella serie.

In attesa di altre anticipazioni non ci resta che seguire le repliche su Rai Premium, il canale 25 del digitale terrestre, dalle 19.15 circa alle 21:20.