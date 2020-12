Il Commissario Ricciardi quando inizia? La nuova fiction Rai che vede fra i protagonisti il bravissimo ed amatissimo Lino Guanciale sta per arrivare ad allietare le prime serate die telespettatori dell’ammiraglia Rai. Ecco tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto su questa nuova serie tv che, sicuramente, piacerà molto agli spettatori. Oltre alla data di inizio cerchiamo dunque di capire bene la trama della fiction e il cast che vi ha preso parte. Quali attori sono stati coinvolti? Che personaggi porteranno in scena?

Il Commissario Ricciardi data inizio: l’arrivo a fine gennaio

Il 2021 porterà su Rai 1 nuove interessantissime fiction oltre che a graditi di ritorni. Fra i titoli da tenere d’occhio c’è senza ombra di dubbio quello de Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale. Si tratta di una fiction Rai tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni che vede come protagonista – così come annuncia lo stesso titolo – un commissario di polizia dalle straordinarie doti. La trama sarà ambientata in una Napoli degli anni Trenta.

Quando la vedremo andare in onda? Dopo diversi annunci e smentite, anche perché la lavorazione sembra essere iniziata già a maggio 2019, la fiction coprodotta da Rai Fiction e Clemart, approderà in prima serata a partire dal prossimo 25 gennaio 2021.

Guanciale quindi andrà in onda di lunedì, ma è prevedibile, come spesso accade, che vi sarà, durante le prime due settimane di messa in onda, un doppio appuntamento e poi uno slittamento al martedì sera. In fin dei conti le serate delle fiction Rai sono, per eccellenza, quelle del martedì e del venerdì, oltre che la domenica.

Il Commissario Ricciardi trama: indagini da lasciare senza fiato

A far da sfondo alla trama del Commissario Ricciardì, così come abbiamo già detto, sarà una Napoli degli anni Trenta. In pieno Fascismo, dunque, il protagonista dovrà mettere al lavoro tutte le sue doti eccezionali per scovare malviventi e assicurarli alla giustizia.

La serie diretta da Alessandro D’Alatri e girata tra Taranto e Napoli, puntata dopo puntata, – si tratta di ben sei episodi – narrerà le vicende del commissionario dagli occhi verdi capace di rivedere le persone decedute per morte violenta nell’attimo prima di soccombere. A qualcuno questo dettaglio potrebbe ricordare un po’ L’Allieva. Peccato che il personaggio della Mastronardi non riuscisse a visualizzare l’assassino prima di risolvere il caso e vedesse le vittime solo nel momento in cui la ringraziavano per aver fatto giustizia e la salutavano.

Il tenebroso protagonista, dagli occhi magnetici, si appresta dunque a far strage di cuori. Altro particolare? Ebbene Il Commissario sarà sempre in bilico fra la vita e la morte, il dolore che si porterà dentro lo renderà molto tormentato e assetato di giustizia. Solitario, restino ad aprirsi, ma profondamente giusto, Riccardi farà sempre in modo di far la cosa giusta per punire i colpevoli.

Omicidio dopo omicidio dunque indagheremo insieme a Ricciardi per scoprire cosa sia successo e cosa abbia portato i protagonisti di ogni storia a morire per morte violenta.

Il cast della fiction Rai: il ritorno di Enrico Ianniello

Nel cast del Commissario Ricciardi troveremo Enrico Ianniello. L’attore è noto al pubblico di Rai 1 per interpretare il Commissario in Un Passo dal Cielo, altra fiction Rai di grande successo. A lui questa volta spettare interpretare il dottor Bruno Modo, un medico legale molto razionale e antifascista.

Oltre a lui e a Guanciale vi saranno: