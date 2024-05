Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 4 al 10 maggio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo all’incredulità di Brooke, Taylor e Carter, incapaci di comprendere come possa essere riuscita Sheila a riottenere la libertà. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Sheila scarcerata

Bill va a trovare Sheila in carcere e lei cerca di convincerlo della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Nel frattempo Taylor si reca a casa di Brooke: le due donne non sono più rivali e sono pronte a gioire dell’imminente testimonianza di Steffy e Finn che servirà a incastrare definitivamente Sheila.

Intanto Finn e Steffy devono fare i conti con il ricatto di Bill, e finiscono per accettare e rinunciare a testimoniare. A questo si aggiunge la dichiarazione di Mike, che afferma di aver costretto la Carter a evadere contro la sua volontà. Le accuse contro Sheila decadono e per la perfida rossa si riaprono le porte della libertà. Sorride beffarda davanti a una impotente Steffy.

Anticipazioni Beautiful, Taylor e Brooke sconvolte dopo la scarcerazione di Sheila

Alla figlia di Ridge e al marito non resta altro da fare che informare Taylor della scarcerazione di Sheila, dicendole che – se avessero testimoniato – Bill non avrebbe esitato a denunciare la dottoressa Hayes per avergli sparato alcuni anni prima. Intanto Carter informa anche Brooke e Katie degli esiti del processo, e le due donne rimangono esterrefatte.

Taylor non sopporta l’idea che – a causa di un suo gesto compiuto anni prima – la Carter possa avere ottenuto la libertà, e dice a Steffy di volersi costituire. Mentre Sheila gode la ritrovata libertà accanto a Bill, Steffy cerca di convincere sua madre a non compiere azioni affrettate: se anche lei si costituisse, lo Spencer finirebbe per trovare qualche altro appiglio per salvare Sheila dalla prigione. Ma la dottoressa Hayes vuol cercare di convincere lo Spencer a non difendere la rossa, e si reca da lui. A casa sua però trova proprio Sheila e tra le due si accende una discussione animata.

Spoiler Beautiful: Finn confessa a Carter di essere stato ricattato

Brooke e Katie non si spiegano come sia stato possibile tutto questo. Anche Carter non riesce a credere che la perfida rossa possa averla fatta franca ancora una volta, e chiede spiegazioni a Finn.

Il medico – pur senza scendere nei particolari – gli rivela che lui e la moglie non hanno potuto testimoniare perché sono stati ricattati. Taylor e Steffy decidono di affrontare Bill e Sheila, ma la situazione sembra ormai essere irrimediabile. Sarà davvero così?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.