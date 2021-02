La 71esima edizione del Festival di Sanremo segna il suo ritorno in gara. Dopo 29 anni di assenza dalla sua ultima partecipazione, Orietta Berti è pronta a calcare nuovamente quel palco. Lo fa presentando il brano “Quando ti sei innamorato”, una dedica d’amore che scalda il cuore e che è rivolta a suo marito Osvaldo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Orietta ci ha dato qualche anticipazione sul brano e sul suo coinvolgimento in gara. Un brano che è piaciuto subito ad Osvaldo ma anche alla stessa Orietta che al primo ascolto ha pensato subito fosse la sua storia raccontata in musica. Orietta è pronta anche a stupirci con i suoi look. Ha deciso infatti di affidarsi ai consigli di Nicolò Cerioni, lo stesso stylist di Achille Lauro. La Berti porta a Sanremo una canzone che parla di un amore eterno, di un sentimento che brucia fino a trasformarsi in una grande passione. E lei ne sa qualcosa considerando che la sua unione con Osvaldo è davvero da record. Intanto al Festival di Sanremo è stata confermata come super ospite Ornella Vanoni bollata da sempre come storica rivale di Orietta che proprio qualche anno fa ha smentito queste voci. Le due sono infatti in ottimi rapporti tanto che Orietta ci ha confessato di essere stata una delle prime a sapere della sua presenza sul palco. Le chiediamo anche se come la sua amica Iva Zanicchi le piacerebbe in futuro ricoprire un ruolo come opinionista in un reality. E’ un po’ pensierosa al riguardo anche se non smentisce. La lasciamo facendole un’ultima domanda su una sua possibile vittoria al Festival di Sanremo. Orietta non pensa di farcela perché ci dice che questo è un Festival costruito su misura per i giovani. Da anni però l’affetto del pubblico non le è mai mancato. Chissà che non si debba ricredere.

Sanremo 2021, intervista esclusiva ad Orietta Berti

Orietta, il Festival di Sanremo 2021 segna il suo ritorno in gara dopo 29 anni di assenza. Sempre la stessa emozione?

Lo capirò quando sarò sul palco anche se penso proprio che l’emozione sarà la stessa. I preparativi sono gli stessi. Ora è tutta una corsa ma a Sanremo la situazione sarà più tranquilla anche perché noi artisti siamo obbligati dopo l’esibizione a stare nelle nostre camere in albergo.

Quando ha capito che il brano “Quando ti sei innamorato” era la canzone giusta per Sanremo?

Io non ho proprio capito niente perché ero ammalata e mi sono trovata le cose già fatte. Il mio manager che è anche editore mi ha proposto di mandare alcuni brani alla commissione selezionatrice per il Festival. Ne ha inviati cinque e tra questi è stato scelto quello che porterò in gara. Quando mi hanno comunicato che il brano era stato selezionato ho avuto un attimo di titubanza perché non volevo andare considerando che stavo male. Mio marito stava peggio di me. Mi ha chiamato poi Amadeus avvisandomi che il Festival si sarebbe fatto a marzo e che avrei avuto tutto il tempo per ristabilirmi. Mi ha poi spiegato che sarebbe stato un bel modo per festeggiare i miei 55 anni di carriera ma anche per promuovere il mio cofanetto. A quel punto, mi sono convinta.

Un brano che è una dedica d’amore a suo marito. L’ha ascoltato?

Osvaldo ha sentito il brano due anni fa. Nel cofanetto ci saranno venti pezzi inediti e lui ha avuto modo di ascoltare tutti i pezzi. Questo però gli è piaciuto in modo particolare. Appena ho letto le parole del testo ho subito pensato che fosse la mia storia raccontata in musica. E’ la storia di un incontro che si trasforma in una passione. Amadeus è rimasto molto colpito e mi ha detto di rispecchiarsi molto nel testo. La canzone ha una bella melodia e alla fine ci sarà un assolo che sembra estrapolato da un concerto di musica sinfonica. Il maestro ha integrato anche gli arrangiamenti.

Dopo che è stato annunciato il suo nome immagino avrà ricevuto tantissimi messaggi.

Ho ricevuto tante telefonate da parte di amici anche dall’estero. Mi hanno chiesto di procurargli i biglietti per venire a fare il tifo ma sono rimasti a a bocca asciutta. Il primo che mi ha chiamato è stato Nicolò Cerioni che si è proposto per farmi da stylist a Sanremo. Mi ha tolto il pensiero considerando che in quei giorni avrò tante cose da fare.

A livello di look, ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa?

Ho visto degli schizzi di alcuni vestiti e devo dire che mi sono sembrati molto adatti ad Achille Lauro. Poi però indossandoli mi sono accorta che si trasformano in abiti molto femminili ed eleganti.

Osvaldo e i suoi figli hanno approvato?

Osvaldo non li ha visti. Su 10 schizzi Nicolò ne ha scelti cinque anche se ma piacevano tutti quanti. Ho fatto scegliere a lui però visto che ha più gusto di me e anche più occhio.

A proposito di suo marito, è vero che l’ha conquistato con un caffè al cioccolato?

A lui non piaceva il caffè ma io gli ho subito fatto cambiare idea mettendo dentro del cioccolato. Se l’è bevuto tutto d’un sorso.

Qual è il segreto di un’unione così longeva?

Abbiamo due caratteri diversi. Lui è Capricorno e io sono Gemelli. Io ho sempre tremila idee anche se poi magari non ne porto a termine neanche una ma Osvaldo mi suggerisce sempre quella giusta da portare a termine. Ho sempre evitato di portare le discussioni di lavoro a casa per una questione di rispetto nei confronti di Osvaldo. L’importante poi è sempre chiarirsi ed essere sinceri l’un con l’altro. Dopo tanti anni la pensiamo allo stesso modo. La passione si è trasformata in tenerezza e ci siamo riscoperti più timidi.

Le è mai capitato di prendere una sbandata?

Sono sempre stata convinta del mio amore per Osvaldo e non l’ho mai tradito. Lui mi ha sempre detto che se volevo fare questo lavoro avrei dovuto avere dei collaboratori e garantirgli il giusto stipendio perché in questo modo tutti mi avrebbero voluto bene e mi avrebbero rispettata. E poi un altro aspetto da non sottovalutare è la puntualità. Infatti, adesso le persone sono più puntuali rispetto a prima perché avendo il cellulare possono avvisare.

In questo festival c’è una bella fetta di giovani. Si sente un po’ come una mamma nei loro confronti?

Mi sento una veterana nel vero senso della parola. Sono stata lontana dal Festival per 29 anni e ora tornando mi accorgo che non è più quello di prima. I tempi sono cambiati.

La mancanza del pubblico a Sanremo è un argomento che ha diviso molto. Lei da che parte sta?

E’ un anno che ormai siamo abituati a vivere in queste condizioni senza avere la possibilità di esibirci con il pubblico. Per fortuna, avremo l’orchestra che ci accompagnerà dal vivo. Peccato però che non ci sia il pubblico in sala.

E’ stata annunciata come super ospite anche Ornella Vanoni. Vi siete sentite al telefono?

Ornella mi aveva detto che sarebbe andata come super ospite ancora prima che mi comunicassero di essere stata selezionata per la gara. Doveva pubblicare il suo album prima ma poi con il lockdown è slittato tutto. Mi dispiace che a causa delle restrizioni non ci vedremo.

Lo scorso anno lei aveva partecipato anche a “Il cantante mascherato”. Nella prima puntata si sono ritirati i Ricchi e Poveri per aver accusato un malore. Anche lei aveva avuto difficoltà?

Io avevo avuto difficoltà perché all’interno della maschera non riuscivo a stare dritta. La maschera era talmente pesante che perdevo l’equilibrio. Mi hanno fatto mettere delle scarpe zattera che mi permettessero di redistribuire il peso. Avevo difficoltà a muovermi e a ballare. Non ho avuto invece difficoltà di respirazione.

In questi anni l’abbiamo apprezzata in tv in diverse vesti, compresa quella di giurata e coach nella trasmissione “Ora o mai più”. Si vedrebbe invece come opinionista in un reality?

Non so se mi piacerebbe ricoprire questo ruolo. Ho fatto il giudice ma in programmi in cui si valutava il canto che è la mia materia. Nel caso dei reality, bisognerebbe invece dare un giudizio sui comportamenti e le azioni dei personaggi coinvolti. Ci vuole del tempo per stare lì a seguire e a guardare. In questo momento poi non avrei neanche tempo libero avendo dei dischi in uscita.

Il mondo è ancora in piena pandemia, in Italia c’è una crisi di Governo. Come ne usciremo? Draghi la rassicura?

Draghi è molto amato e stimato. Sono convinta che saprà fare del suo meglio per risolvere questa situazione. Siamo nelle sue mani.

Ultima domanda di rito. E se “Quando ti sei innamorato” dovesse vincere il Festival di Sanremo?

Io penso che non vincerò perché non ho tutti i followers che hanno i giovani. Questo è un Festival costruito su misura per loro. Io porto sul palco la tradizione italiana. Se avessi partecipato con questa canzone al Festival dei miei tempi allora avrei vinto.