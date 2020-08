Tutto pronto per la finale del Festival di Castrocaro 2020 condotta anche quest’anno da Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici confermato per il secondo anno consecutivo al timone della kermesse canora, ma questa volta senza la ex compagna Belen Rodriguez. Ecco tutte le anticipazioni.

Festival di Castrocaro 2020, la finale su Rai2

Giovedì 27 agosto 2020 in prima serata su Rai2 appuntamento con la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro, il concorso di voci nuove che sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio 2. Padrone di casa Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici oggi promosso a conduttore salirà sul palcoscenico allestito per l’occasione nella splendida cornice del Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il Festival di Castrocaro è ancora oggi tra gli eventi musicali più importanti del nostro paese considerando che in passato ha lanciato artisti del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek e Fiorella Mannoia. Quest’anno per via della pandemia da Coronavirus le selezioni si sono svolte solo online e hanno visto accedere alla finalissima otto concorrenti che si contenderanno la vittoria nella puntata finale. Curiosi di scoprire chi sono gli otto finalisti di Castrocaro 2020?

Festival di Castrocaro 2020: ospiti e finalisti

Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore del Festival di Castrocaro 2020. Otto i giovani talenti in gara pronti a giocarsi il tutto per tutto sognando una carriera nel mondo delle sette note proprio come alcuni dei loro predecessori che sono passati sul palcoscenico di Castrocaro.

Gli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2020 sono:

Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti;

in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona;

in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo , 18 anni di Avezzano (Aq);

, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici , duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli;

, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli; Nadia D’Aguanno , 19 anni di Cassino (Fr);

, 19 anni di Cassino (Fr); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi);

in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino;

in arte Neno, 21 anni di Torino; i Watt , quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano.

Ricordiamo che gli otto cantanti finalisti sono giunti alla finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro dopo aver superato le semifinali che si sono svolte domenica 5 luglio a Palazzo Pretorio. Ben 42 gli artisti che hanno partecipato alle selezioni, ma solo 8 sono i finalisti che si contenderanno la vittoria finale.

Durante la finale a decidere il percorso degli 8 finalisti sarà una giuria composta da 4 artisti della musica italiana: Bugo, la cantautrice indie Maria Antonietta, il produttore Taketo Gohara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il vincitore del Festival di Castrocaro 2020 sarà votato anche dagli esperti di Radio 2, ma anche dal pubblico tramite gli streaming su TimMusic. Ma non finisce qui, visto che la giovane voce sarà automaticamente ammessa alla selezioni dal vivo per partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte!