Il rilancio del Festival di Castrocaro? Ieri sera, martedì 3 settembre 2019, l’evento – per la prima volta in onda su Rai 2 – si è concluso con l’annuncio di un nuovo vincitore e – a sorpresa – anche con un tango, ballato in diretta tv da Belén Rodriguez e Stefano De Martino.

Festival di Castrocaro 2019, il vincitore è Debora Manenti. La proclamazione finale la fa Simona Ventura (video)

Il nome del vincitore, anzi della vincitrice del Festival di Castrocaro 2019, è quello di Debora Manenti. Bocciata nel 2017 ad Amici 16, Debora, 21 anni, dalla provincia di Brescia, è il talento numero uno della 62esima edizione della rassegna, a cui partecipano giovani cantanti e con conduttori De Martino e Belén.

Debora, che nel corso della serata ha dichiarato di ascoltare sia canzoni di Annalisa che di Francesca Michielin – c’è chi dice che un po’, nelle movenze, le ricordi anche -, alla fine della sfida contro tutti ha vinto superando gli altri due super finalisti:

Riad Souala (cantante vicentino con la sua storia di «sofferenza », così come sottolineato da Simona Ventura) e Anita Guarino (voce romana già vista ai Boootcamp di X Factor e stroncata, almeno in parte, dalla giurata Andrea Delogu, che pare le abbia dato della potenziale Christina Aguilera). Se di stroncatura si può parlare…

Ne resterà solo uno ☝ Chi vincerà #castrocaro2019 ❓

Riad, Debora o Anita ❓ pic.twitter.com/331d0QLG24 — Rai2 (@RaiDue) September 3, 2019

A sorpresa, però, ad occuparsi della proclamazione finale, insieme ai due padroni di casa s’intende, è stata Simona Ventura, ieri in tv nelle vesti di «sua Maestà» presidente di giuria e affiancata dagli altri quattro giudici – novità del programma della Rai: Andrea Delogu, Maurizio Vandelli, Bruno Sartori ed Elodie.

La proclamazione vera e propria e dunque gli ultimi momenti di conduzione sono così passati nelle mani di «Super Simo», in una serata che è andata avanti tra: rischio di scivolare sul palco; qualche imperfezione audio segnalata da casa; le parole «in onda» pronunciate (forse da un autore?) prima dell’esibizione del super ospite Gigi D’Alessio; alcuni commenti sui social che hanno stroncato – sì e no – lo stile di conduzione della coppia.

Festival di Castrocaro 2019, Belén e De Martino ballano il tango (video): ascolti al 5,5% di share

Al di là del nome del vincitore del Festival di Castrocaro 2019, l’altro momento in targato Belén Rodriguez e Stefano De Martino è stato quel sensuale tango ballato dalla coppia in tv, più precisamente in prima serata su Rai 2, Rete ora diretta da Carlo Freccero.

Un tango che ha regalato ai telespettatori della Rai Servizio pubblico – non moltissimi, almeno a giudicare dagli ascolti tv di martedì 3 settembre 2019 – anche l’emozione di un bacio visto e non visto (come il programma? ) – tra Belén e l’ex marito.

Per #Castrocaro2019 non poteva mancare il memorabile tango di Belen Rodriguez e @ste_demartino 🔥💃🕺 pic.twitter.com/gnP9DEp8JJ — Rai2 (@RaiDue) September 3, 2019

Ma a proposito di balli: non è che i dati d’ascolto ballino allo stesso modo? Sarà. Le aspettative del rilancio di Castrocaro in tv non erano poche prima del debutto. Oggi, però, l’altro tango sembra proprio quello degli ascolti:

fermi al 5,5% di share, pari a 1 milione 9 mila telespettatori medi e con tanto di chiusura dello show verso mezzanotte. Ma, si sa, i risultati Auditel in Televisione non sono tutto.