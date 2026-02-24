Fedez e Marco Masini in gara a Sanremo 2026 con “Male Necessario“. Rap e musica melodica si fondono in un duetto che, sin dalla vigilia della kermesse, è tra i papabili vincitori della 76esima edizione del Festival!
Fedez e Marco Masini, il testo di “Male Necessario”
di F. L. Lucia – M. Masini – F. Abbate – A. La Cava – A. Iammarino – F. Abbate – A. La Cava – N. Lazzarin
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so
I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
Il vero obiettivo non può essere la meta
Ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Ci ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto il male necessario
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
E ringrazierò il passato
E chi mi ha condannato
E tutto questo male necessario
Fedez e Marco Masini: “Male Necessario” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato
Dopo aver duettato nella serata Cover di Sanremo 2025 con “Bella Stronza“, Fedez e Marco Masini sono tra i big di Sanremo 2026 con “Male necessario“.
La canzone è un invito a non perdere mai il coraggio e la speranza sopratuttto nei momenti più difficili e critici. Il rap di Fedez incontra la medolia e il cantautorato di Masini in un duetto che si preannuncia tra i brani più forti e divisivi al tempo stesso di Sanremo 2026. La canzone ha già conquistato i bookmaker che lo posizionano sul podio della finale
Il significato di “Male Necessario”
Fedez e Marco Masini con “Male Necessario” sono in gara a Sanremo 2026. Due voci, due vissuti che si incontrano raccontando il dolore, ma da un’altra prospettiva. Un’analisi profonda sul dolore inteso come forza motrice che muove, spiazza e dà forza. Proprio il rapper ha raccontato in una recente intervista: «ci siamo trovati a parlare di vita, di ferite e di riscatti. Marco porta con sé un bagaglio emotivo unico, io vengo da un percorso più urbano, ma alla fine la musica ci ha uniti». Marco Masini, invece, parlando del duetto con Fedez ha parlato di «una contaminazione sincera, nata da rispetto e stima reciproca».