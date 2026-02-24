Fedez e Marco Masini in gara a Sanremo 2026 con “Male Necessario“. Rap e musica melodica si fondono in un duetto che, sin dalla vigilia della kermesse, è tra i papabili vincitori della 76esima edizione del Festival!

Fedez e Marco Masini, il testo di “Male Necessario”

di F. L. Lucia – M. Masini – F. Abbate – A. La Cava – A. Iammarino – F. Abbate – A. La Cava – N. Lazzarin

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

Il vero obiettivo non può essere la meta

Ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Ci ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto il male necessario

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

E ringrazierò il passato

E chi mi ha condannato

E tutto questo male necessario

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

Fedez e Marco Masini: “Male Necessario” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Dopo aver duettato nella serata Cover di Sanremo 2025 con “Bella Stronza“, Fedez e Marco Masini sono tra i big di Sanremo 2026 con “Male necessario“.

La canzone è un invito a non perdere mai il coraggio e la speranza sopratuttto nei momenti più difficili e critici. Il rap di Fedez incontra la medolia e il cantautorato di Masini in un duetto che si preannuncia tra i brani più forti e divisivi al tempo stesso di Sanremo 2026. La canzone ha già conquistato i bookmaker che lo posizionano sul podio della finale

Il significato di “Male Necessario”

Fedez e Marco Masini con “Male Necessario” sono in gara a Sanremo 2026. Due voci, due vissuti che si incontrano raccontando il dolore, ma da un’altra prospettiva. Un’analisi profonda sul dolore inteso come forza motrice che muove, spiazza e dà forza. Proprio il rapper ha raccontato in una recente intervista: «ci siamo trovati a parlare di vita, di ferite e di riscatti. Marco porta con sé un bagaglio emotivo unico, io vengo da un percorso più urbano, ma alla fine la musica ci ha uniti». Marco Masini, invece, parlando del duetto con Fedez ha parlato di «una contaminazione sincera, nata da rispetto e stima reciproca».