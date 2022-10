“Tutto bene, grazie a tutti di cuore per i messaggi“. Con queste parole Fedez rassicura tutti i fan dopo una serie di controlli in seguito all’asportazione di un raro tumore endocrino al pancreas.

Fedez e il tumore: il rapper sta bene

A sei mesi dall’intervento di asportazione di un tumore al pancreas, Fedez sta bene. Il rapper sui social aveva avvisato i suoi fan e il pubblico di doversi sottoporre ad una serie di visite di controllo. “Mi aspetta una bella risonanza magnetica…che non amo particolarmente” – ha scritto il rapper con tanto di foto chiedendo ai suoi fan di inviargli pensieri positivi “Mandate good vibes“. Poco dopo ha pubblicato un’altra foto con di sfondo l’apparecchio usato per la risonanza e le sue dita in segno di “V” (vittoria) scrivendo e rassicurando tutti “Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi“.

Tutto è andato alla grande per il marito di Chiara Ferragni che ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute.

Fedez e la malattia: “ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”

Il percorso di malattia di Fedez è iniziato a marzo scorso quando, sempre sui social, ha raccontato di aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)” – scriveva il cantante de “La bella vita”.

A stargli accanto in questo momento così difficile la sua famiglia: dalla moglie Chiara Ferragni ai figli Leone e Vittoria. Per fortuna tutto è andato per il meglio: l’intervento è riuscito e il rapper è potuto tornare a casa dai figli. “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare” – le parole di Fedez due giorni dopo l’intervento.