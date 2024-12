Federica Uliano è la vincitrice de La Corrida 2024, la prima edizione targata Warner bros. Discovery andata in onda su NOVE e condotto da Amadeus. La giovane cantante ha trionfato durante la finale andata in onda ieri, mercoledì 25 dicembre 2024, con una toccante interpretazione di ‘Hallelujah’, brano di Jeff Buckley. Dopo il trionfo, Federica ha voluto dedicare la vittoria alla mamma scomparsa. Ecco chi è la cantante che ha vinto La Corrida 2024.

Chi ha vinto La Corrida 2024? Federica Uliano è la vincitrice

È calato il sipario su ‘La Corrida 2024’, lo show condotto da Amadeus sul Nove per ben otto puntate. La vincitrice è la giovanissima Federica Uliano, che ha trionfato su tutti gli altri concorrenti arrivati in finale. Sei i finalisti che si sono battuti per contendersi il titolo di vincitore de La Corrida 2024: Federica Uliano, Vincenzo Marco Crapa, Ombretta Mantoan, Martina Arfasatti, Dea De Roberti ed Emanuele De Lucchi, Federico Leonardi, Giuseppe Spinetti. Ad avere la meglio su tutti gli altri è stata la cantante Federica Uliano, con una straordinaria interpretazione di ‘Hallelujah’ di Jeff Buckley. Il “Campanaccio d’Oro”, il ‘riconoscimento’ vinto da chi ha attirato più fischi è andato a due vincitori: Saverino Saterale e Giuseppe Spinetti.

Chi è Federica Uliano?

Federica Uliano, 24 anni, cantante che vive a Sesto San Giovanni, lavora in un fast food, e sogna di vivere di musica. La vincitrice ha dedicato la vittoria alla madre scomparsa, pronunciando parole toccanti che hanno commosso Amadeus, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi: “Questa vittoria la volevo dedicare alla mia mamma perché ho sempre pensato che la mia voce fosse stata un dono che mi ha dato lei. Anche lei aveva lo stesso mio sogno di cantante, ma il destino con lei è stato crudele. Mi piace pensare che un po’ di lei viva anche dentro di me e quindi realizzando questo sogno e come se lo realizzasse anche lei. Poi volevo dire che in una società in cui vincono ed emergono le personalità forti, stasera una persona che si è sempre sentita ultima come me è arrivata prima”.

La Corrida 2025 si farà?

La vittoria di Federica ha trovato anche il favore del popolo social, molti utenti infatti parlano di vittoria meritatissima. Il popolo della rete ha tributato il giusto riconoscimento anche ad Amadeus, capace di ‘riesumare’ un format caduto nel dimenticatoio. La rete ha infatti già confermato la prossima stagione.