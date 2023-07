Federica Sciarelli, conduttrice del noto programma in onda su Rai3, “Chi l’ha visto?”, si trovava al mare a Palidoro, sul litorale romano quando ha notato un ragazzo di 15 anni che sembrava essere disorientato. Successivamente si è scoperto che il ragazzo era scomparso da circa 3 ore.

Federica Sciarelli di “Chi l’ha visto”, ritrova un ragazzo scomparso

Le ricerche erano già partite ed erano stati allertati sia la Capitaneria di Porto che un elicottero dei Vigili del Fuoco. La conduttrice Rai Federica Sciarelli è rimasta con il ragazzo fino all’arrivo dei genitori.

Post di Chi l’ha visto?

La notizia del ritrovamento del 15enne da parte di Federica Sciarelli è stata postata anche dall’account Twitter della trasmissione di Rai Tre che si occupa proprio di aiutare a ritrovare persone scomparse.

“Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori” – Si legge nel post Twitter.

Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di #Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da #FedericaSciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori. #chilhavisto https://t.co/TMUheilFy1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 2, 2023

I post su Twitter dedicati a Federica Sciarelli

Sui social la notizia si è subito sparsa, e in tanti hanno descritto l’atto eroico di Federica Sciarelli, in maniera ovviamente ironica, come quello di una stacanovista che lavora anche quando è in vacanza. Ecco di seguito alcuni post:

“Giornata piena di emozioni! Ho assistito al ritrovamento di un ragazzo di 15 anni. Per sua fortuna a Maccarese, al mare, c’era Federica Sciarelli che lo ha fermato, riportandolo dai suoi cari, mentre tutti lo cercavano da ore, anche con gli elicotteri”

“La nostra Sciary e i suoi superpoteri”

“Essere ritrovati da Federica Sciarelli è il sogno di tutti”.

“Ma tu immagina scomparire e farti trovare tra 8 miliardi di persone al mondo da FEDERICA SCIARELLI”

“Federica Sciarelli che risolve un caso di scomparsa mentre è in vacanza al mare come la Fletcher nella Signora in Giallo che dovunque andasse risolveva misteri”.