Quello che sta arrivando si preannuncia l’anno della svolta per la bellissima Federica Panicucci. La conduttrice ha annunciato le sue nozze con l’imprenditore Marco Bacini. L’annuncio è avvenuto durante un’intervista a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Federica Panicucci annuncia le nozze con Marco Bacini

Marco Bacini è entrato nella vita di Federica Panicucci subito dopo la separazione della conduttrice dall’ex marito Mario Fargetta. La conduttrice di Mattino Cinque ha sempre parlato di Marco come l’uomo della sua vita. Qualche giorno fa la Panicucci ha scritto a Marco: “Sei il mio posto nel mondo”.

In un’intervista a Chi, la Panicucci, del suo momento di vita sentimentale dice: «Credo che la vita sia fatta di tappe diverse e ogni tappa aggiunga qualcosa. Oggi mi sento una donna diversa rispetto a prima: cresciuta, matura, consapevole e sento di aver trovato davvero con Marco il mio posto nel mondo».

Nozze romantiche e tradizionali

Su come immagina il giorno delle sue nozze Federica Panicucci al settimanale dichiara: «Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico».

La coppia ha scelto il 2022 perchè, a quanto pare, legati al numero “22”. Sulla data ancora non è trapelato nulla di concreto. Diverse le ipotesi avanzate, come quella del 22 agosto o quella del 22 novembre, giorno del compleanno di Marco.

La notte di Capodanno con Federica Panicucci e Al Bano

In attesa di scoprire la data delle nozze, possiamo affermare che una data certa nella vita della conduttrice c’è già, ed è quella dell’appuntamento televisivo con il Capodanno di Canale 5. Federica Panicucci infatti, sarà con Al Bano Carrisi in diretta da Bari la sera del 31 dicembre per il tradizionale appuntamento di Capodanno.

La conduttrice sempre attraverso le pagine del settimanale Chi ha confidato che chiederà al cantante di Cellino San Marco di eseguire il celebre brano “Felicità” e ha aggiunto, scherzando, che lo supplicherà di lasciarla cantare in duetto con lui.