Fabrizio Corona deve tornare in carcere. L’ex paparazzo dei vip torna in cella: a deciderlo è stato il il tribunale di Sorveglianza di Milano che ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare. Una notizia che l’ex marito di Nina Moric ha accolto in modo polemico arrivando ad un gesto davvero estremo. Ecco cosa è successo.

Fabrizio Corona su Instagram il video choc: si è ferito ai polsi

Fabrizio Corona choc. L’ex paparazzo dei vip torna dietro le sbarre, ma prima registra un video completamente sporco di sangue dopo che si è riportato delle ferite ai polsi e lo pubblica su Instagram. Una vera e propria protesta contro la giustizia che ha accolto la richiesta del sostituto PG di revocare il differimento pena in detenzione domiciliare. Il motivo? Corona ha violato le prescrizioni richieste dalla legge partecipando a diversi programmi televisivi e utilizzando i social network.

L’appello di lunedì di non farlo tornare all’inferno è servito a ben poco, visto che il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare e per l’ex paparazzo dei vip si riaprono così le porte del carcere. “Appena gliel’ho comunicato, si è ferito ai polsi” ha raccontato l’avvocato Ivano Chiesa che ha aggiunto – “in altre occasioni Fabrizio aveva sbagliato e sono stato io il primo a dirglielo. Questa volta, davvero, non c’è ragione per farlo tornare in carcere“.

“Avete creato un mostro. Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA…pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto” – ha scritto Corona, che è apparso sui social letteralmente stravolto con il viso ricoperto di sangue. Il PG ha sottolineato come nonostante fosse in detenzione domiciliare l’ex paparazzo dei vip ha violato tutte le regole. Invece di pensare a curarsi, Corona ha partecipato a programmi televisivi, ha utilizzato i social network andando contro il rispetto delle prescrizioni.

Poco dopo la notizia nell’appartamento di Corona sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura per prelevarlo. Prima però l’ex paparazzo sarà trasportato all’Ospedale di Niguarda per ricevere le cure dopo le lesioni riportate alle braccia.