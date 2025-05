Fabio Caressa, amatissimo volto Sky, debutta nella conduzione di un programma di intrattenimento. Al via da giovedì 29 maggio il nuovo grande show di Sky Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, che vedrà alla conduzione proprio il giornalista sportivo. Lo show Sky Original è prodotto da Blu Yazmine sarà tutti i giovedì per sei settimane su Sky e in streaming su NOW, e anche in simulcast su TV8. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa di presentazione del format tv abbiamo intervistato Fabio Caressa. Ecco cosa ci ha raccontato alla vigilia del suo debutto da conduttore.

Fabio Caressa conduttore di “Money Road” su SKY – Intervista Video

Fabio Caressa, Money Road – ogni tentazione ha un prezzo. L’idea di portare dei concorrenti non VIP può essere vincente per il programma?

“Secondo me sì, in particolare per questo programma, perché oltre a essere un programma divertente, ci sono momenti in cui fa molto ridere secondo me, è anche un esperimento. E quindi l’esperimento funziona se tu porti una tipologia di persone che abbracci un po’ la società. E quindi ci sono 12 partecipanti, 6 uomini e 6 donne, che arrivano da estrazione culturale, sociale, professionale, profondamente diversa. E questo secondo me dà uno spaccato della società che permette poi all’esperimento di funzionare”.

Cosa le ha fatto dire sì a questo programma e cosa ha imparato da questa esperienza?

“Allora, intanto sono stato felicissimo quando mi è stato proposto, quindi mi ha fatto dire sì il fatto che ero lusingato dal fatto che me l’avessero proposto fondamentalmente. E ho imparato tanto da questa esperienza. Innanzitutto è stato molto bello avere empatia con i partecipanti, però nello stesso tempo dover mantenere un tono abbastanza distaccato da sperimentatore proprio. Quindi dover giocare su queste due chiavi di lettura secondo me è stato molto bello. E poi io credo che lavorare con una produzione così importante, con un dream team autoriale di produzione, con un investimento importante di Sky mi abbia messo di fronte a una nuova realtà. E io sono abituato a immergermi in questa realtà e cercare di imparare il più possibile. Poi magari porti la tua professionalità, le oltre 5.000 dirette che hai fatto nella tua carriera, però impari ancora di più a lavorare in team. Ecco, Money Road è stato veramente un grande lavoro di team e di squadra e io di questo sono particolarmente orgoglioso. È stato bellissimo proprio lavorare con il team, con la squadra, con Sky, con Blue Jasmine e con tutti quelli che hanno partecipato”.

Cosa ci dice questo programma sul rapporto che abbiamo con i soldi e con le tentazioni?

“Ci dice che non è facile nella società moderna mettere insieme le esigenze personali con le esigenze del gruppo. Ci dice però anche che il gruppo non deve essere assolutista e deve anche accettare le scelte delle persone. E che forse è un rapporto coerente e fattivo e costruttivo poi per la società, mi allargo a dire addirittura questo, perché è un po’ uno spaccato della società quello che si vedrà in Money Road, è riuscire ad avere una giusta intermediazione tra le esigenze normali che hanno le persone e gli individui e invece il rinunciare un po’ a se stessi perché le squadre vincono poi alla fine. Sono le squadre che vincono nel rispetto delle individualità”.