Ormai è tutto pronto per l’imminente edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 che quest’anno si terrà in Italia, con esattezza a Torino, grazie all’edizione del 2021 vinta dai nostri meravigliosi Måneskin. Scopriamo come si svolgerà la gara fra le nazioni e le date di messa in onda.

Eurovision Song Contest Torino 2022: le date di messa in onda della manifestazione canora in diretta su Rai1

Fissate in agenda queste date – 10, 12, 14 maggio 2022 – perché sono i giorni in cui si terrà l’Eurovision Song Contest dalla città di Torino. Il motivo per cui quest’ anno la manifestazione canora si svolge in Italia è perché il ciclone Maneskin nel 2021 non solo ha vinto il Festival di Sanremo ma anche l’Eurovision.

L’Italia aveva già vinto due volte, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e nel 1990 con Toto Cutugno. Anche se il record delle vittorie lo detiene l’Irlanda con sette vittorie all’attivo. Questa edizione sarà la numero 66 della manifestazione che coinvolge ben 25 nazioni europee.

Chi sono i conduttori dell’Eurovision Song Contest Torino 2022?

Come già saprete la conduzione di questa manifestazione è stata affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I tre parleranno in inglese ed è probabile che il pubblico italiano non li ascolti, a beneficio invece del commento italiano fatto da Corsi e Cristiano Malgioglio, come è avvenuto l’anno precedente per intenderci. È probabile anche che Mika e Laura Pausini si esibiranno in un pezzo. I tre conduttori sono stati raggiunti da Sorrisi, Laura Pausini e Cattelan hanno dichiarato:

Laura: «Io mi preparo tanto, ma ho anche voglia di divertirmi. Avere Ale al mio fianco mi fa stare tranquilla, Mika mi fa sentire complice: sono privilegiata, mi divertirò con due persone che stimo e a cui voglio bene».

Alessandro: «Ed è importante per noi fare tutto per bene, avremo gli occhi del mondo addosso: sfatiamo falso mito che gli italiani non sappiano organizzare questo tipo di eventi»

Eurovision Song Contest Torino 2022: ecco come si svolgeranno le tre serate

La prima semifinale avrà luogo martedì 10 maggio e si esibiranno 17 nazioni in quest’ordine:

Albania,

Lettonia,

Lituania,

Svizzera,

Slovenia,

Ucraina,

Bulgaria,

Paesi Bassi,

Moldavia,

Portogallo,

Croazia,

Danimarca,

Austria,

Islanda,

Grecia,

Norvegia e Armenia.

Ospite di questa serata Diodato, che nel 2020 avrebbe dovuto gareggiare all’Eurovision con “Fai rumore” ma non vi prese parte perché l’edizione fu annullata a causa della pandemia.

Sempre in occasione della prima semifinale del 10 maggio saranno presenti sul palco anche i dj italiani Dardust e Benny Benassi per un medley con l’aiuto della band inglese Sophie and the Giants.

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest Torino 2022 della prima e della seconda semifinale

Il pubblico italiano può votare i suoi preferiti durante questa semifinale . Passano in finale dieci canzoni.

Eurovision Torino 2022, la Seconda Semifinale di giovedì 12 maggio

Nella serata di giovedì 12 maggio 2022 ad esibirsi saranno 18 Paesi che sono:

Finlandia,

Israele,

Serbia,

Azerbaigian,

Georgia,

Malta,

San Marino,

Australia,

Cipro,

Irlanda,

Macedonia del Nord,

Estonia,

Romania,

Polonia,

Montenegro,

Belgio,

Svezia e Repubblica Ceca.

Ospiti di questa seconda serata, sono il Volo, che nel 2015 arrivarono terzi. Dall’Italia non si può votare in questa semifinale. Passano in finale altre dieci canzoni.

La Finalissima dell’Eurovision Song Contest in onda sabato 14 maggio

Alle 20 canzoni finaliste nella serata di sabato 14 maggio 2022 si aggiungono altre cinque nazioni che vengono denominate “Big Five” cioè le nazioni che contribuiscono maggiormente all’Eurovision che sono: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, che sarebbe comunque in finale in quanto Paese ospitante. Tra questi 25 Paesi ce ne sarà solo uno che alzerà la coppa del vincitore ottenendo la possibilità di ospitare la prossima edizione.

Regolamento, giurie, televoto e ospiti della Finalissima dell’Eurovison Torino 2022

Per quanto riguarda la finalissima il televoto è aperto ovunque ma attenzione: non si può votare per il proprio Paese, quindi… dall’Italia non si può votare l’Italia! I Måneskin dovrebbero essere gli ospiti d’onore.

Proprio Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno tenuto lo scorso 28 aprile un concerto all’Arena di Verona regalando uno spettacolo straordinario. L’Arena era gremita e strapiena di gente e dopo anni di pandemia e in un momento così delicato, ci deve essere solo tanta ammirazione per questi ragazzi al di là delle preferenze personali.

#maneskin qualsiasi Artista che riempie di pubblico, in un momento così difficile, un palazzetto, un teatro, uno stadio merita tanta ammirazione. A prescindere.dai gusti personali. pic.twitter.com/a5MgYvwGtc — Giacomo VR (@minovr69) April 28, 2022

Ma il televoto non è il solo strumento a disposizione per trionfare nella manifestazione. Il televoto vale solo il 50%, ma vi sono anche le Giurie dei vari Paesi composte da esperti che assegnano un punteggio a dieci canzoni (12 punti alla prima, 10 alla seconda, 8 alla terza, 7 alla quarta, via via fino alla decima che ottiene un punto ).