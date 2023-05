Chiara Ferragni e Fedez fanno il tifo per Marco Mengoni che questa sera è tra i 26 cantanti in gara per la vittoria dell’Eurovision a Liverpool. L’italiano, trionfatore del Festival di Sanremo, ha il numero 11. Non è possibile votarlo dal nostro paese ma l’imprenditrice digitale e il rapper fanno un appello ai loro numerosi fan: votate Marco. Scopriamo insieme cosa hanno detto.

Eurovision, Chiara Ferragni e Fedez pro Mengoni

Chiara Ferragni conta sul suo profilo instagram 29 milioni e 300 mila follower. Suo marito, Fedez, ne ha 14 milioni e 700 mila. I due si sono uniti per lanciare un appello ai loro fan: votare con il numero 11 Marco Mengoni. Queste le loro parole postate in una storia condivisa sul profilo instagram di Fedez:

“Volevamo approfittarne per fare un grandissimo in bocca al lupo a Marco Mengoni per questa sera. Piccola curiosità: casualità vuole che siamo oggi nello stesso posto in cui eravamo quando hanno vinto i Maneskin due anni fa all’Eurovision, credo sia di buon auspicio. Il codice 11 non so quanto serva perché si può votare solo all’estero però in bocca al lupo Marco. Spacca!”.

I Maneskin vinsero nel 2021 con ‘Zitti e Buoni‘ riportando la vittoria all’Italia dopo 29 anni. Ora è il turno di Mengoni che ha già partecipato in passato all’Eurovision nel 2013 classificandosi al settimo posto.

Marco Mengoni all’Eurovision 2023 ha già vinto un premio

Questa sera l’Italia sarà rappresentata anche dal super ospite della finale: Mahmood che si esibirà alle ore 23:44. Mengoni invece si è esibito alle ore 22:07. L’italiano però ha già conquistato un premio: quello per la miglior composizione, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Lo stesso riconoscimento era andato nel 2019 a Mahmood con il brano ‘Soldi’.

Il Cameo di Kate

La manifestazione si è aperta a sorpresa con un cameo della principessa del Galles Kate Middleton che suonava al pianoforte.