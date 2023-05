Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Liverpool, dove questa sera sta avendo luogo la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Come tutti sanno, l’Italia è in gara con Marco Mengoni che si esibirà sulle note di “Due vite”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2023. Le sorprese sono arrivate già dalla sigla iniziale della finale dell’Eurovision 2023, dove una bellissima Kate Middleton, Principessa del Galles, si è esibita al pianoforte sulle note di “Stefania” canzone vincitrice dello scorso anno, cantata a Torino dalla Kalush Orchestra.

Eurovision 2023: Kate Middleton che suona “Stefania” della Kalush Orchestra al pianoforte – Video

La finale dell’Eurovision 2023 si è aperta con le bellissime immagini della sigla con scene riprese nella magnifica cornice del Castello di Windsor, dimora della famiglia reale britannica da cui prende il nome la Royal family. Nelle immagini si vede anche la principessa del Galles Kate Middleton in un bellissimo abito blu esibirsi al pianoforte sulle note di “Stefania” canzone vincitrice dello scorso anno, eseguita dalla Kalush Orchestra durante l’edizione realizzata a Torino.

Marco Mengoni con la bandiera del’Italia e sulla della Pace

Dopo la sigla l’arrivo sul palco dei conduttori: Graham Norton, Alesha Dixon, Julia Sanina e Hannah Waddingham. Segue poi la presentazione dei cantanti in gara. Per l’Italia Marco Mengoni, durante la presentazione iniziale dei 26 artisti in gara nella finale dell’Eurovision Song Contest a Liverpool, ha portato sul palco, oltre alla bandiera italiana anche quella arcobaleno, simbolo della pace.

A che ora si esibirà Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Questa sera l’Italia sarà rappresentata anche dal super ospite della finale: Mahmood.

Marco Mengoni canterà alle ore 22:06, mentre Mahmood si esibirà alle ore 23:44.

Video – Kate Middleton che suona “Stefania” all’Eurovision 2023

Ecco di seguito il video della sigla della finale dell’Eurovision Song Contest 2023, la Principessa del Galles Kate Middleton suona al pianoforte “Stefania” brano eseguito dalla Kalush Orchestra, gruppo vincitore della scorsa edizione della kermesse europea della musica.