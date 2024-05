Gli Autogol saranno i protagonisti, imprevedibile, delle radiocronache dei prossimi Europei di Calcio su Rtl102.5. La manifestazione, che partirà venerdì 14 giugno, vede l’Italia nel girone B. Vediamo insieme dove vedere in tv e dove ascoltare le partite in radio.

Gli Autogol su RTL102.5 per gli Europei di calcio 2024

Il trio de Gli Autogol, composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, arriva su RTL102.5. Dopo il successo delle radiocronache dell’EL che ha visto trionfare l’Atalanta, la radio trasmetterà, in diretta, la radiocronaca completa degli Europei di calcio 2024 che si svolgeranno in Germania. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni delle sfide più avvincenti, il racconto dei gol spettacolari anche attraverso l’ironia e le parodie de Gli Autogol. Saranno loro a raccontare gli Europei di calcio e a rendere ogni gara ancora più emozionante e coinvolgente.

La prima partita che inaugurerà Euro 2024 è fissata per il 14 giugno e vedrà la padrona di casa, la Germania, affrontare la Scozia. La finale è invece prevista per il 14 luglio. Un mese in cui gli ascoltatori potranno seguire le radiocronache di tutte le partite in diretta su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia. Con le incursioni in diretta de Gli Autogol e il commento da studio di Paolo Pacchioni, Fulvio Giuliani, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, gli ascoltatori di RTL potranno vivere l’emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l’accesso alle fasi successive della competizione.

Il girone dell’Italia

L’Italia si trova nel Girone B. La prima partita è in programma il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania. Cinque giorno dopo, il 20 giugno, sarà la volta della Spagna a Gelsenkirchen e poi la Nazionale di Spalletti chiuderà il girone contro la Croazia, a Lipsia, il 24 giugno. Tutte le gare dell’Italia saranno trasmesse in chiaro dalla Rai che ha acquistato i diritti di ben 30 partite sulle 51 previste. Chi ha un abbonamento su Sky invece non si perderà nessuna partita.