Un sorprendente colpo di scena arriverà nelle puntate future Endless Love. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi della soap di Canale 5 Müjgan Kozcuoğlu – dopo essere stata in coma per oltre vent’anni – si risveglierà improvvisamente. La notizia della sua ripresa farà la gioie dei suoi figli Emir e Asu, ma metterà in allarme il marito Galip.

Anticipazioni turche, Endless Love: Mujigan non è morta

L’avvincente storyline prenderà il via nel momento in cui Kemal – con lo scopo di colpire Emir – rivelerà alla stampa che la madre del suo acerrimo nemico non è morta, come tutti credono, ma è in coma da oltre vent’anni.

A quel punto Kozcuoğlu deciderà di “trasferirla” a casa sua per darle completa assistenza. Mujigan verrà così trasportata nella nuova casa in cui il figlio si sarà trasferito con Nihan, la piccola Deniz e la suocera Vildan. Per alcune settimane la donna continuerà a mostrarsi completamente inerme, dopodiché darà piccoli segnali di un possibile “risveglio“.

Mentre Emir si troverà al suo capezzale vedrà infatti la mano della madre muoversi leggermente. I medici tuttavia lo inviteranno a non nutrire false speranze, dicendogli che probabilmente si sarà trattato di uno spasmo involontario. I dottori ribadiranno che – con molta probabilità – Mujigan non si sveglierà mai più.

Mujigan “tornerà alla vita” nelle prossime puntate Endless Love

Le vicende che si susseguiranno dimostreranno però che anche la medicina può essere smentita, visto che Mujigan riaprirà gli occhi. Tutto ciò accadrà proprio nel giorno in cui Kemal riuscirà ad avere la certezza che la piccola Deniz è sua figlia, e cercherà di rintracciare Nihan.

Nel momento in cui Mujigan uscirà dal coma accanto a lei ci sarà il marito Galip. L’uomo sarà sorpreso e turbato dal “ritorno alla vita” della moglie.

Endless Love, spoiler turchi: Galip tenta di uccidere Mujigan

Galip sarà davvero spaventato all’idea di poter essere accusato del suo tentato omicidio, e cercherà fin da subito di farla riaddormentare – o addirittura ucciderla – somministrandole un medicinale. Tuttavia i piani di Kozcuoğlu Senior non avranno seguito, perché in quell’attimo la domestica Eda entrerà nella stanza e si renderà conto che Mujgan sarà uscita dal coma.

La donna correrà ad avvertire Emir che sua madre si sarà svegliata, e lo metterà in guardia contro Galip. Eda inviterà il figlio di Mujigan a non lasciare mai la madre da sola con il consorte, dimostrando così di non fidarsi affatto di Galip.

Tutto questo renderà più difficile il compito di kozcuoğlu Senior, determinato a impedire che i ricordi della moglie possano portarlo dietro le sbarre. Ma Mujigan sarà davvero in grado di ricordare e parlare? Lo scopriremo tra qualche giorno. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.