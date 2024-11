Niente sembra far indietreggiare Emir, neppure un uomo di legge. Questo è quanto emergerà nelle puntate future Endless Love, nel corso delle quali Kozcuoğlu arriverà a minacciare addirittura il commissario Hakan. Le sue parole saranno talmente convincenti, che quest’ultimo sarà costretto a rinunciare a sposare Zeynep e abbandonerà la sorella di Kemal sull’altare.

Anticipazioni turche Endless Love: tutto pronto per le nozze di Hakan e Zeynep

Zeynep – dopo aver cercato di convincere Emir a lasciare Nihan e costruire una famiglia con lei e il figlio che porta in grembo – finirà per rassegnarsi all’idea di sposare Hakan. Fehime sarà soddisfatta per la decisione della figlia, e anche suo fratello Kemal potrà tirare un sospiro di sollievo davanti allo scongiurato pericolo di ritrovarsi come cognato il suo peggior nemico.

L’unica a non rallegrarsi per questa scelta sarà proprio la futura sposa, che saprà bene di firmare una condanna a una vita di infelicità accanto a un uomo che non ama. Tuttavia la ragazza finirà per rassegnarsi e inizieranno i preparativi delle nozze, che si svolgeranno di lì a breve. Non sarà una grande cerimonia, ma piuttosto una festa intima che vedrà – all’interno del municipio – i familiari della coppia.

Per l’occasione arriverà a Istanbul anche Şafak, il fratello dello sposo che vive in Inghilterra.

Emir fa rapire Şafak nelle prossime puntate Endless Love

Kozcuoğlu esprimerà chiaramente che non intende divorziare da Nihan e sposare Zeynep, ma al tempo stesso non sopporterà l’idea che Hakan possa crescere suo figlio. Organizzerà così una mossa per impedire al commissario di sposare la sua amante.

Emir deciderà di colpire Hakan negli affetti più cari e darà ordine di rapire Şafak per convincerlo a rinunciare alle nozze.

Endless Love, spoiler turchi: Hakan sorprende tutti

Arriverà il giorno del matrimonio, e alla cerimonia mancherà solo Şafak. Il commissario giustificherà l’assenza del fratello dicendo che avrà avuto problemi di parcheggio e arriverà a breve. Il celebrante inizierà a leggere la formula classica del rito civile, e quando chiederà a Zeynep se vuole sposare Hakan lei – seppure a malincuore – dirà di sì. Fehime e Kemal potranno così tirare un sospiro di sollievo, anche se il loro rilassamento sarà di breve durata.

Quando il celebrante rivolgerà la stessa domanda a Hakan, questi a sorpresa risponderà di no.

Endless Love: la minaccia di Emir fa fare dietrofront ad Hakan

Nella sala scenderà un silenzio spettrale: cosa è accaduto per far cambiare idea ad Hakan, visto che proprio lui aveva insistito per sposare Zeynep? In realtà l’uomo sarà “tenuto in ostaggio” da Emir, che avrà fatto rapire suo fratello e lo minaccerà di fargli del male qualora lui non rinunci a sposare la giovane.

Per questo motivo il commissario sarà costretto a seguire alla lettera le istruzioni date dall’uomo di Emir che avrà rapito Şafak, e fare dietrofront umiliando così Zeynep e scatenando l’ira della famiglia Soydere.

Se da un lato Hakan sarà stato costretto a pronunciare il suo “no” davanti al celebrante per salvare suo fratello, dall’altro dovrà mettere in conto le conseguenze del suo gesto nei confronti della famiglia di Zeynep. Cos’altro ci riserverà questa avvincente storyline? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news Endless Love.