Nuove tensioni ci attendono nelle puntate future Endless Love. Protagonisti di un confronto davvero molto acceso saranno Zeynep ed Emir. La sorella di Kemal farà una richiesta all’amante, chiedendogli di divorziare da Nihan e formare una famiglia con lei e il loro bambino, ma lui sarà di tutt’altro avviso.

Endless Love, trame turche: Zeynep rifiuta il matrimonio con Hakan

Dopo aver annunciato a tutti il suo matrimonio con Hakan, Zeynep ci ripenserà e deciderà di fare un passo indietro. La donna lascerà il commissario per correre di nuovo da Emir. Quest’ultimo si troverà così – per la seconda volta in poco tempo – davanti a una rivelazione sconvolgente della sua amante.

Se in un primo momento la sorella di Kemal lo aveva affrontato dicendogli chiaramente che sarebbe stato Hakan a crescere suo figlio, ben presto si ripresenterà da lui con una richiesta che sconvolgerà ancora di più Kozcuoğlu.

“Mi stai condannando allo stesso destino di tuo fratello” questa sarà l’accusa che Emir rivolgerà alla donna in occasione del loro primo confronto. Sposando Hakan la donna finirebbe infatti per dare a suo figlio un padre diverso da quello naturale, e a negare a Emir la possibilità di essere presente nella vita del bambino. L’uomo non potrà fare a meno di collegare la sua “condanna” a quella che lui stesso avrà inflitto a Kemal. Ma quanto ci terrà davvero Emir alla donna e al figlio?

Quando Zeynep lascerà Hakan e correrà da Emir, chiedendogli di divorziare da Nihan e formare una famiglia con lei e il bambino in arrivo, la verità sui sentimenti di Kozcuoğlu verrà alla luce.

Emir rifiuta di divorziare da Nihan nelle prossime puntate Endless Love

Zeynep – dopo aver comunicato ad Hakan la sua decisione – darà appuntamento a Emir in un parco piuttosto isolato, dove i due potranno parlare con tranquillità. La donna chiederà all’amante di divorziare dalla moglie Nihan e sposarla. In questo modo Emir avrà la possibilità di crescere suo figlio ed essere presente quotidianamente nella sua vita.

Kozcuoğlu però risponderà a questa richiesta con una velata minaccia, e si dirà pronto a togliere a Zeynep l’affidamento del bambino non appena quest’ultimo nascerà. La sorella di Kemal resterà così senza parole davanti alla “promessa” di Emir, che con queste parole le farà sapere di non avere alcuna intenzione di divorziare da Sezin.