Cosa accadrà nelle prossime puntate Endless Love? Gli spoiler turchi rivelano che Zeynep e Hakan decideranno di convolare a nozze: una decisione che non farà affatto piacere a Emir Kozcuoğlu. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Endless Love anticipazioni turche: Zeynep delusa da Emir

La storyline prenderà il via nel momento in cui Zeynep scoprirà di aspettare un figlio da Emir. La sorella di Kemal non rivelerà il suo stato all’amante, ma ci penserà Hakan. Il commissario saprà bene che Kozcuoğlu potrebbe fare del male alla ragazza e si dimostrerà pronto a tutto pur di proteggerla.

Emir – da parte sua – manifesterà la sua decisione: non sarà disposto a riconoscere il nascituro come suo figlio, ma non gli farà mancare niente. A dimostrazione del suo attaccamento al bambino consegnerà a Zeynep un’assicurazione sanitaria che copra tutte le spese fino al momento del parto. Peccato però che la giovane avrebbe voluto un altro tipo di “dimostrazione” da lui: il sogno di Zeynep di convolare a nozze con Emir sarà destinato a naufragare, visto che Kozcuoğlu non avrà intenzione di unirsi a lei in matrimonio.

Hakan chiede a Zeynep di sposarlo nelle prossime puntate Endless Love

Per alleviare la delusione della giovane, che starà attraversando un periodo complicato della sua vita, Hakan le proporrà di sposarlo. Il commissario si presenterà da lei con un anello e le chiederà di diventare sua moglie.

Lei apparirà titubante, e gli chiederà se davvero intenderà legarsi a lei, ed essere protagonista di una vita infelice in un matrimonio senza amore. Hakan non avrà alcun dubbio e accetterà questo destino, dimostrando così di tenere moltissimo a lei.

Zeynep accetterà e la coppia avvierà le pratiche per il matrimonio.

Endless Love, spoiler turchi: Emir furioso per la decisione di Zeynep

La “novità” non piacerà affatto a Emir Kozcuoğlu. Pur avendo chiaramente detto che non intenderà sposare Zeynep infatti, l’uomo non vorrà essere relegato al ruolo di spettatore nella vita di suo figlio.

Emir accuserà l’amante di costringerlo così a rimanere fuori dalla vita del nascituro. Quando Zeynep gli dirà – senza troppi giri di parole – che Hakan sarà il padre del bambino, Emir le farà notare che così facendo lo costringerà allo stesso destino di Kemal.

“Mi stai condannando allo stesso destino di tuo fratello”

Con queste parole Emir Kozcuoğlu le ricorderà che la stessa cosa sarà già accaduta a Soydere, costretto a vivere lontano dalla figlia Deniz. Zeynep però sembrerà non provare pietà per il padre di suo figlio, proprio come lui non avrà provato mai pietà per la “condanna” a cui ha sottoposto Soydere in passato.