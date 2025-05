Ci sarà un ritorno inaspettato nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane della soap più longeva della televisione rivelano infatti che presto rivedremo sul set Bridget Forrester. Ma cosa convincerà la figlia di Brooke ed Eric a tornare? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: il malore di Liam

La storyline prenderà il via nel momento in cui Liam Spencer accuserà un malore e perderà conoscenza. Il successivo ripetersi dei malesseri spingerà il giovane editore a fare accertamenti, che riveleranno un’emorragia cerebrale e faranno luce su una condizione potenzialmente mortale.

Bridget torna a Los Angeles nelle prossime puntate Beautiful

Il figlio di Bill Spencer potrà però contare su un team di medici specializzati, dei quali farà parte anche Bridget Forrester. La dottoressa biondissima farà quindi il suo rientro nel cast di Beautiful nelle prossime settimane, e a interpretarla sarà ancora Ashley Jones, l’attrice americana che presta il volto dal 2005 alla figlia di Brooke ed Eric.

Sarà quindi un motivo professionale a riportarla a Los Angeles, e possiamo anticiparvi che non sarà la sola a fare ritorno dal passato.

Spoiler Beautiful: anche Grace Buckingham torna sul set

L’altro personaggio che ritroveremo nelle trame future di Beautiful sarà Grace Buckingham. La madre di Zoe e Paris come ricorderete è una cardiologa, e sarà proprio lei – di turno al pronto soccorso – a soccorrere Liam quando verrà portato in ospedale subito dopo il malore e a tentare di stabilizzarlo.

Insieme a Bridget si prenderà cura del giovane editore, e deciderà di informare Finn nel momento in cui entrambe si renderanno conto che le condizioni di salute del ragazzo saranno ben più gravi di quello che sembrano. La decisione delle due dottoresse andrà contro la volontà di Liam. Fino a quel momento sarà solo Steffy – che lo avrà soccorso – a conoscere le reali condizioni di salute del ragazzo.

Sebbene Liam abbia fatto giurare alla figlia di Ridge di non parlarne con nessuno, il fatto che anche Finn verrà informato potrebbe far “trapelare” la notizia dei suoi malori, che potrebbero presto arrivare anche alle figlie Beth e Kelly. Saremo alla vigilia del ballo padre/figlia che Kelly sognerà di vivere con il suo papà, e Liam non vorrà correre il rischio di deludere la sua bambina. Finirà per andarci, nonostante il parere contrario dei medici? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.