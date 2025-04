“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 9 aprile 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 9 aprile 2025

Mercoledì 9 aprile 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Andrea, il giovane studente di informatica su cui è stata aperta una inchiesta. Il giovane, infatti, è stato trovato morto in un B&B a Perugia. Dopo Chef che ha cambiato nome, in trasmissione viene mostrato un altro personaggio misterioso che dopo un mese dalla morte dello studente di Lanciano scrive in rete: “Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità”.

E’ scattato un vero e proprio allarme: come è possibile che questo farmaco in rete sia ancora venduto, lo stesso farmaco che ha ucciso Andrea? In puntata le parole di una mamma che ha perso il figlio, morto dopo aver assunto gli stessi farmaci procurati con delle ricette false.

Chi l’ha visto, la diretta del 9 aprile 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 9 aprile 2025, Federica Sciarelli si parla anche del caso di Paolo, il ragazzo scomparso oramai più di 20 giorni fa. La sua bicicletta e il suo cappellino sono stati ritrovati lungo il fiume a Turbigo, a quasi 30 chilometri da casa. Cosa è successo a Paolo? Tante cose non tornano, visto che il giorno della scomparsa Paolo non era andato a lavoro dicendo che non si sentiva bene, allora come ha fatto a pedalare così a lungo? Secondo le sorelle, Paolo non conosceva affatto quella zona e qualcuno forse ha indossato il cappellino e ha finto di essere lui.

E ancora: il caso di Pierina Paganelli: secondo il perito della Procura nei momenti dell’omicidio si sentirebbero sia una voce maschile sia una voce femminile e sarebbero compatibili con Louis Dassilva e con Manuela Bianchi. Ma per la difesa di Dassilva non è possibile identificare quelle voci, e così per i consulenti di Manuela. Chi c’era dunque quando Pierina è stata uccisa?

Infine spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.99