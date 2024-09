Si allargherà la fitta rete di uomini corrotti da Emir nelle prossime puntate Endless Love. A finire nella lunga lista sarà nientemeno che il commissario Hakan. Kemal sospetterà che l’uomo di legge possa essere coinvolto nei loschi traffici di Kozcuoğlu e chiederà a Nihan di spiare il marito. I suoi sospetti diventeranno presto certezze.

Anticipazioni e Spoiler Turchi di Endless Love: Kemal tende una trappola ad Hakan

Mentre cercherà di scoprire la verità sulla morte di Ozan, Kemal sarà sempre più convinto che dietro quanto accaduto possa esserci lo zampino di Emir. Tuttavia Soydere non sarà sicuro di potersi fidare del commissario Hakan, visto che molti dettagli lo porteranno a pensare che l’uomo possa essere complice di Kozcuoğlu. Per questo gli tenderà una trappola.

Kemal confiderà ad Hakan di sapere che è stato Emir ad avvelenare Ozan, perché voleva farlo rapire dai suoi uomini, ma poi è stato costretto a prendere un’altra strada e ha inscenato il finto suicidio. Soydere proseguirà dicendo al commissario che ha bisogno di sapere una cosa, ma prima di dirgliela deve attendere che arrivi la sera, e Hakan accetterà.

A quel punto Kemal chiederà a Nihan di spiare il marito. Lei dapprima apparirà titubante, ma poi finirà per accettare.

Hakan smascherato nelle prossime puntate Endless Love

Nihan si introdurrà di nascosto in camera di Emir e installerà il baby monitor di Deniz in un punto in cui l’uomo non potrà vederlo. Nel frattempo Kemal chiamerà Hakan e gli racconterà di aver scoperto che un barcaiolo avrebbe dovuto rapire Ozan. L’uomo chiederà ad Hakan i tabulati telefonici del barcaiolo, e il commissario gli dirà che proverà a cercarli.

La trappola sarà pronta. Kemal e Nihan dovranno solo attendere. Poco dopo la moglie di Emir sentirà il marito discutere con Hakan al telefono. Il commissario lo chiamerà per dirgli che Kemal ha trovato il barcaiolo che avrebbe dovuto rapire Ozan. A quel punto Kozcuoğlu gli impartirà un ordine: arrestare il barcaiolo e trattenerlo in carcere per qualche giorno, in modo tale da impedire a Kemal di entrare in contatto con lui.

Endless Love, trame future: Emir riceve una telefonata misteriosa

Nihan avrà così le prove che Emir e Hakan sono stati complici nell’omicidio del fratello, e chiamerà subito Kemal per dirgli che il loro piano avrà funzionato. Tuttavia sembra che ancora non sia emersa tutta la verità sulla morte di Ozan. Emir infatti – dopo aver parlato con il commissario – farà un’altra telefonata e parlando con il suo interlocutore dirà “Ci vediamo domani, si tratta di Ozan. Aspetta mie notizie“.

A quel punto Nihan chiamerà Kemal per dirgli di essere riuscita a ottenere le prove che dimostrano che Hakan è un uomo corrotto, e proseguirà dicendogli di avere notizie ancora più importanti. I due si daranno appuntamento per il giorno successivo a casa di Leyla, ma nel frattempo Nihan gli invierà la registrazione della telefonata tra Emir e Hakan: la verità sulla morte di Ozan sarà sempre più vicina.

Chi sarà il misterioso interlocutore a cui Emir avrà telefonato subito dopo aver parlato con Hakan? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.