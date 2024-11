Una brutta sorpresa attende oggi, venerdì 1° novembre, i fans di Endless Love. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale 5, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Endless Love non in onda oggi, 1° novembre

Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di oggi, venerdì 1° novembre, che interesserà anche la dizi turca Endless Love. Salta l’appuntamento con le vicende di Kemal e Nihan, che oggi non andranno in onda. Ma quali sono i motivi di questo cambio di programmazione?

Trattandosi di una giornata festiva i vertici di Cologno Monzese hanno pensato di consentire ai tantissimi fans di trascorrerla con amici e parenti, senza per questo far perdere loro nessun episodio, visto anche che la soap è in un punto cruciale delle trame. Tuttavia – pur non volendo penalizzare coloro che trascorreranno la giornata di festa fuori casa – Mediaset ha pensato anche a coloro che al contrario passeranno il pomeriggio davanti alla TV.

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 risulterà pertanto così strutturato:

ore 13:46 – Beautiful

ore 14:16 – Inga Lindstrom – Coincidenze del Destino film drammatico in 1° visione TV

ore 16:10 – My home my destiny

ore 17:12 – Pomeriggio 5 con Mirta Merlino

ore 18:44 – La Ruota della Fortuna con Jerry Scotti

Endless Love, quando torna in TV?

I fans della serie tv turca possono stare tranquilli, visto che ritroveranno i loro beniamini già a partire da domani, sabato 2 novembre, nella maxi puntata del weekend.

Rimane infatti confermato il palinsesto settimanale che vede le vicende dei Soydere in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – con un episodio inedito a partire dalle 14:12, e quello del sabato con tre episodi. Confermato anche il maxi appuntamento del giovedì sera, quando la soap si ripresenta in prime time con tre episodi a partire dalle 21:20.