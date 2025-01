Un giorno di festa si trasformerà in tragedia nelle prossime puntate Endless Love. Il finale della soap turca vedrà Nihan e Kemal pronti a coronare il loro sogno d’amore, ignari che proprio il momento più atteso si trasformerà in un incubo. Cosa accadrà prossimamente nella dizi turca di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Trame turche Endless Love: un amore pieno di ostacoli

La storia d’amore tra Kemal e Nihan ha dovuto superare mille insidie a causa del perfido Kozcuoğlu. Sezin – pur aspettando una figlia da Soydere – è stata costretta a sposare Emir e a nascondere all’amato la paternità della piccola Deniz.

I ricatti di Emir per tenere la donna legata a sé ci hanno perfino fatto temere che lui potesse aver commesso un gesto atroce, come quello di gettare la carrozzina della bambina giù da un burrone. Costretto in seguito a firmare le carte di divorzio da Nihan, quando Kemal è riuscito a entrare in possesso di alcuni documenti che avrebbero potuto segnare la fine della Kozcuoğlu Holding, Emir ha elaborato un altro piano per distruggere la felicità della coppia.

Dopo aver sposato Zeynep, con il solo intento di ferire il suo nemico, ha aiutato sua sorella Asu a fuggire dalla clinica psichiatrica dove era rinchiusa per usarla come pedina per i suoi piani. La giovane avrebbe dovuto raggiungere villa Kandarli e uccidere Leyla, approfittando del fatto che tutti fossero immersi in un sonno profondo grazie al potente sonnifero messo nella torta servita alla festa di fidanzamento tra Nihan e Kemal.

Asu però ha fatto di testa sua, e anziché dirigersi verso la camera di Leyla, si è introdotta in quella di Nihan. La Alacahan ha disobbedito al fratello, e ha pagato caro questo suo colpo di testa. Mentre stava per sparare a Sezin infatti, è stata raggiunta da un proiettile esploso dalla stessa Leyla. La giovane viene riportata nell’ospedale psichiatrico, e sembra che Kemal e Nihan possano avvicinarsi all’epilogo felice della loro unione.

Emir mette in atto il piano B nelle prossime puntate Endless Love

Leyla viene portata in carcere, ma prega Kemal e Nihan di non stravolgere il loro futuro. La donna chiede alla coppia di sposarsi comunque, nonostante la sua assenza. Il piano di Emir va così in fumo, ma Kozcuoğlu non si arrende e si prepara a mettere in atto il piano B.

Mentre la futura sposa si trova già sulla spiaggia con l’abito nuziale, Kemal è nel negozio di Huseyin per farsi sistemare barba e capelli. Nel locale entrano gli scagnozzi di Emir che – dopo aver narcotizzato Huseyin – portano via Soydere.

Endless Love, trame turche: Kemal muore?

Kemal viene rinchiuso in una camera iperbarica all’interno di un ospedale abbandonato. L’ossigeno andrà via via esaurendosi, ed Emir vuole che il suo nemico muoia soffocato. Kemal morirà proprio il giorno del suo matrimonio? Era questo che Emir intendeva quando si è dichiarato pronto a scrivere un finale sconvolgente per la neo coppia?

Per il momento non vi sveliamo altro, ma possiamo anticiparvi che gli spoiler turchi rivelano che l’intervento di Zeynep potrebbe rivelarsi determinante per Soydere. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kara Sevda.