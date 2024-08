La tensione aumenterà nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) e Zeynep sarà costretta a fare i conti con le sue bugie, prendendo una decisione sconvolgente quando verrà sorpresa dalla madre in compagnia di Emir.

Endless Love, trame turche: Fehime sorprende Zeynep con Emir

Tutto si sarebbe aspettata la madre di Zeynep fuorché di vedere la figlia tra le braccia di Kozcuoğlu. Tutto avrà inizio quando la donna – messa in guardia dalla nuora Banu Akmeriç – deciderà di seguire Zeynep di nascosto.

Fehime si troverà così di fronte ad una scena inaspettata e vedrà la figlia baciare Emir all’interno di un’auto. Inorridita e delusa, deciderà allora di farsi notare da Zeynep, prima di costringerla a tornare a casa con lei. La moglie di Hüseyin era convinta che la figlia frequentasse Hakan, e che quest’ultimo – dopo un anno dalla morte di Ozan – le avesse fatto una proposta di matrimonio. Mai avrebbe immaginato che in realtà la figlia vedesse di nascosto uno dei nemici più acerrimi della famiglia Soydere.

Fehime mente a Hüseyin nelle prossime puntate Endless Love

Tra madre e figlia vi sarà così una discussione molto accesa, che verrà intercettata anche da Hüseyin. L’uomo chiederà una spiegazione del loro atteggiamento. e Fehime sarà costretta a mentire al marito, dicendogli che la figlia ha ricevuto una proposta di matrimonio da Hakan.

Il padre della ragazza reagirà bene alla notizia, e Zeynep non potrà fare altro che incontrare Hakan per chiedergli di sposarlo.

Endless Love spoiler turchi: Hakan spiazzato dalla richiesta di Zeynep

Il commissario resterà spiazzato dalla richiesta della ragazza. Pur nutrendo un sentimento profondo per lei, il commissario non potrà ignorare che il cuore della giovane batterà unicamente per Emir.

Per questo motivo l’uomo tenterà di tirarsi indietro anche quando lei gli proporrà di mettere in piedi un matrimonio di convenienza solo per non dare l’ennesimo dolore a Fehime e Hüseyin. Hakan sarà molto chiaro, e le risponderà che non si è ancora sposato perché aspetta di incontrare la donna giusta.

Dal dialogo tra i due emergerà il fatto che Hakan – pur essendo innamorato di Zeynep – non sarà disposto a mettere in piedi un matrimonio di facciata. Il commissario non crederà affatto di poter avere un futuro felice con Zeynep al suo fianco.

Anticipazioni turche Endless Love: Hakan si presenterà a casa Soydere?

Nel frattempo Fehime organizzerà una cena durante la quale dovrebbe essere annunciato ufficialmente il fidanzamento tra la figlia e il commissario. Zeynep però non sarà affatto convinta che Hakan si presenterà e cercherà di mettere in guardia la madre sul possibile “pericolo”.

Fehime però non vorrà sentire ragioni, e inviterà anche Kemal, Banu e Tarik. Tutti saranno pronti a formalizzare l’unione tra Zeynep e Hakan, ma il commissario si presenterà? La giovane ragazza potrà tirare un sospiro di sollievo quando il poliziotto si presenterà con un bel mazzo di fiori. Hakan avrà quindi accettato di dare il via alla messinscena che Zeynep avrà organizzato per sfuggire alla sua ennesima bugia, ma nuove nubi sembrano stagliarsi all’orizzonte. Il sospettoso Kemal infatti non tarderà a mettere in difficoltà il commissario.

Cosa avrà in mente? Lo scopriremo tra qualche giorno quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.